Het evenement vindt plaats in het Transformatorhuis op 2 oktober in Amsterdam. Het AD maakte vandaag melding van de partij.

Derde gevecht

Groenhart komt voor de derde maal in actie voor de LFL organisatie. Eerder wist hij te winnen van Kristof Kirsch en Marcelino Kemna. Groenhart maakte in 2021 de overstap van het kickboksen naar het MMA. De Amsterdammer wist bij zowel K-1 World Max als GLORY Kickboxing de wereldtitel te pakken, maar had naar eigen zeggen een nieuwe uitdaging nodig.

Tegenstander van Groenhart is promotionele nieuwkomer Max Siewruk. De Pool maakt zijn debuut voor LFL en heeft een record van 1-1. Hij is sinds 2019 actief als prof in het MMA. Daarvoor had hij een korte amateurcarrière.

LFL 6

De partijen

- Melvin van Suijdam vs. Liam Etebar

- Murthel Groenhart vs. Max Siewruk

- Jason Wilnis vs. Ahmed Sami

- David Casal Moldes vs. Wesley Fokker

- Aiden Lee vs. Paulo Bananada

- Alain Van De Merckt vs. Christophe Sahraoui

- Gino van Steenis vs. Adrian Osmański

- Cherif Larossi vs. Ron Becker

- Massaro Glunder vs. Silvis Jansons

Amateurpartijen

- Yannick van Dinther vs. Arthur Derycke

- Requisho Spa vs. Bandai Lumassa

