Het evenement wordt gehouden in het Amfiteatr Kadzielnia te Kielce, Polen. KSW officials maakten het nieuws aan Eurosport bekend.

Debuut voor KSW

Hooi won zoals eerder gezegd een paar weken geleden nog in Abu Dhabi. Daar was hij te sterk voor kampioen Wisem Hammami. Hooi won via knockout in de tweede ronde. Helaas was het destijds een catchweight gevecht waardoor Hooi weliswaar de kampioen versloeg, maar niet de titel won..

Hooi had ook nog een statement over zijn aanstaande debuut voor KSW:

"Het is een eer voor mij om voor een organisatie als KSW te kunnen vechten. We hebben een grote Poolse gemeenschap in Nederland. De helft van mijn familie is Pools. Ondanks dat het wederom een short notice gevecht is ga ik mijn beste performance laten zien."

Sterke Pool

Tegenstander Pietrzak maakte al in 2019 zijn debuut voor KSW. De Pool heeft wisselend succes in de organisatie. Zo wist hij te winnen van Krystian Kaszubowski en hield hij de ongeslagen Shamil Musaev op een draw. Tijdens zijn meest recente partij in maart van dit jaar verloor hij van Tomasz Romanowski. Pietrzak zal dit goed willen maken tegen Hooi.

