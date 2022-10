HOOIBOOI

Hagenaar Brian Hooi vocht voor een behoorlijk aantal organisaties. De getalenteerde vechter stond onder meer in hoofdgevechten bij de WFL en Brave CF. Hooi won in België de SHC titel en vocht vooral in Duitsland veel verdienstelijke partijen. Door de coronapandemie kon Hooi nauwelijks tot geen MMA partijen aannemen tussen 2020 en 2021. Pas eind 2021 keerde hij terug in het MMA en maakte hij zijn Bellator MMA-debuut tegen Daniele Scatizzi. Hooi kwam iets te laat op gang en verloor.

Ad

UFC UFC Vegas 62 | Grasso en Araújo hopen bij winst op een titelgevecht tegen Shevchenko (Preview) 11 UUR GELEDEN

Finisher

Echter maakte hij dat in juli van dit jaar meer dan goed door de UAE Warriors Africa kampioen via knock-out te verslaan in een 'non-titlefight' en bij KSW een succesvol debuut te maken via KO in de eerste ronde tegen Michal Pietrzak. Nu wacht Artur Szczepaniak. Ook Szczepaniak is bezig aan een zeer goede reeks. De Pool die eveneens voor België uitkomt won onder meer in zijn carrière van Walter Gahadza en Stephan Janssen. Tijdens zijn meest recente partij maakte hij zijn debuut voor de KSW organisatie tegen Jivko Stoimenov. Via Rear Naked Choke submission een uitstekend debuut. Nu mag hij net als Hooi gaan proberen zijn tweede overwinning in de organisatie te gaan pakken.

UFC UFC Vegas 65 | Natália Silva treft debuterende Tereza Bledá in Las Vegas 11 UUR GELEDEN