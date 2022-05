MMA | "Ik ben meer hongerig dan Buchinger" - Losene Keita

Record & Toekomst

Keita laat weten dat het goed met hem gaat. De Belgische Guineeër gaat uit van zijn eigen kracht. De ongeslagen vechter neemt het op tegen Ivan Buchinger. Een veteraan met meer dan veertig partijen op zijn naam. Keita is hiervan niet onder de indruk. Een record is maar een record zegt hij. Keita dacht in het begin van zijn carrière teveel aan snel in de UFC komen. Inmiddels is het doel gewoon blijven winnen en dan zal die UFC droom uiteindelijk vanzelf gerealiseerd worden. Hij is nog jong. Gewoon veel trainen en ervaring opdoen en dan zal de rest vanzelf komen.

Losene Keita in actie voor Oktagon MMA (Picture credits: Oktagon MMA) Foto: Other Agency

Verliezen is geen optie

Het maakt niet uit hoe en op welke manier er gaat gewonnen worden tegen Buchinger. Het zit niet in Keita om te verliezen. Hij heeft tot dusver al zijn partijen gewonnen en heeft hard getraind om ook deze partij winnend af te sluiten. Buchinger gaat de snelheid en het spel van Keita niet aankunnen. Buchinger kan wel aardig grapplen volgens Keita, maar is geen goede worstelaar. Keita is ervan overtuigd dat hij Buchinger zowel op de grond als staand de baas kan.

Lamiro Gym

Keita traint bij Lamiro Gym met onder meer Turpal Septukaev en Shamil Uvaysov. Hij traint met ‘hongerige jongens’ zegt Keita. Buchinger daarentegen zit in een andere fase van zijn carrière. Keita zit nog niet eens in zijn prime terwijl Buchinger al een beetje in de nadagen zit van zijn run. Keita voelt zich meer een striker dan een grondvechter, maar weet dat hij ook zeer vaardig is in het worstelen. Hij denkt dat hij mensen zal verbazen in zijn partij tegen Buchinger. Keita zegt dat hij juist vaak het grondvechten start tijdens de training. Echter wil hij in een partij vaak geen risico’s nemen en prefereert hij om te blijven staan.

Losene Keita is nog altijd ongeslagen (Picture Credits: Oktagon MMA) Foto: Other Agency

Gebrek aan steun uit België

Het gebrek aan reclame voor de sport in België kan Keita niet veel mee. Volgens hem zijn ze meer bezig met voetballen en wielrennen en is vechtsport nog altijd niet een sport waar in België veel aandacht aan wordt besteed. Echter weet Keita ook dat als hij zo door gaat ze hem niet meer kunnen negeren in België. In zijn geboorteland Guinee krijgt hij wel de support. Echter woont zijn familie inmiddels allemaal in België.

Qua vechter kan hij zich niet met iemand vergelijken. Keita heeft een eigen stijl. Wel heeft hij onder meer Jon Jones, Georges St.Pierre en Khabib Nurmagomedov als grote voorbeelden.

