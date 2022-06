Het evenement is een co-promotie samenwerking tussen het Duitse NFC en de grootste organisatie uit het Midden-Oosten Brave CF. De partij valt onder NFC 10 en Brave CF 61.

Errens is een groot talent. De Heerlenaar wist onder meer tweemaal de titel te pakken bij het Belgische SHC. Echter wist hij het meeste indruk te maken bij de NFC organisatie. Errens wist van Mert Özyildirim te winnen en daarmee een titelgevecht af te dwingen tegen kampioen Max Coga. Eind vorig jaar wist Errens via KO in de eerste ronde de titel te pakken.

Helaas voor Errens wist Özyildirim de titel recent van Errens te winnen. Nu keer hij voor het eerst terug bij de NFC sinds zijn titelverlies en treft hij Alisher Abdullaev. Abdullaev werd geboren in Tadzjikistan, maar woont en traint inmiddels al een tijdje in Duitsland. Voor Abdullaev wordt het zijn promotioneel debuut. Hij won zijn laatste vier partijen.

