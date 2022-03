Ondanks speculaties rondom Harrison dat ze misschien zou overstappen naar de UFC of Bellator MMA blijft ze dus bij de organisatie waar ze zoveel succes heeft in het MMA. Harrison liet weten dat ze heel erg graag had gevochten tegen de legendarische Cris Cyborg en dat Bellator MMA ook een bod op haar had gedaan om zich aan te sluiten bij de organisatie. Echter had PFL de mogelijkheid om dat bod van Bellator MMA te matchen. Dit heeft de organisatie dus ook gedaan waardoor Harrison verbonden blijft aan de PFL.

Harrison wist in zowel 2012 als in 2016 de gouden medaille in de discipline Judo te winnen tijdens de Olympische Spelen. Harrison heeft een 6de dan zwarte band in het judo en is super dominant in de sport. Die judotechnieken heeft ze ook meegenomen naar het MMA. In 2018 maakte ze met een judo record van 45-7 de overstap naar het MMA. Op een partij na vocht Harrison al haar gevechten bij de PFL organisatie.

Alleen Larissa Pacheco wist het tweemaal vol te houden tot het einde van de partij met de Amerikaanse. Alle andere vrouwen werden voortijdig gefinisht. Harrison won het PFL toernooi in zowel 2019 en 2021. Het winnen van de finale levert 1 miljoen dollar op. Harrison (12-0) zal dus ook dit jaar gaan proberen haar dominantie in de divisie voort te zetten.

