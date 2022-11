Revanche

Kielholtz is de voormalig Bellator Kickboxing kampioene. De Nederlandse maakte in 2017 de overstap naar het MMA. Kielholtz die ook een judo achtergrond heeft wist tussen 2019 en 2020 vier partijen achter elkaar te winnen. Alle gevechten werden voortijdig gefinisht. Hierdoor kreeg Kielholtz een titelgevecht aangeboden tegen Juliana Velasquez. Kielholtz verloor nipt via split decision van de Braziliaanse.

Denise Kielholtz (Photo Credits: Bellator MMA) Foto: Other Agency

In mei van dit jaar kon Kielholtz zich niet revancheren voor dat verlies. De Japanse Kana Watanabe wist Kielholtz via Triangle Choke te finishen. Na een klein uitstapje in het kickboksen is Kielholtz nu terug in de kooi bij Bellator en zal ze gefocust zijn om de twee recente verliespartijen te revancheren tegen Ilara Joanne.

Aanval op de top

De Braziliaanse Joanne is met haar 28 jaar vijf jaar jonger dan Kielholtz. De atlete die onder meer traint met de bekende Pitbull broers maakte in 2019 haar debuut voor Bellator MMA. Joanne finishte Bec Rawlings en maakte meteen van de gelegenheid gebruik om de hele divisie uit te dagen. Joanne kon haar hype vervolgens niet waarmaken.

Ilara Joanne (Photo Credits: Bellator MMA) Foto: Other Agency

Ook zij verloor van Kana Watanabe en vervolgens ook van Vanessa Porto. Joanne wist in haar meest recente partij eindelijk weer eens een overwinning te pakken. In juni van dit jaar was de Braziliaanse te sterk voor Alejandra Azul Lara. Een overwinning op Kielholtz zou de Braziliaanse in de top-3 van de divisie brengen.

Op hetzelfde evenement staat ook de titel in de vlieggewicht divisie op het spel. Kampioene Liz Carmouche vecht een rematch om de titel tegen ex-kampioene Juliana Velasquez.

