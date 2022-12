Stand van zaken

Malykhin heeft hierdoor nu de licht-zwaargewicht en de interim zwaargewicht titel in bezit. De Ridder is nog altijd de middengewicht kampioen van de organisatie.

Anatoly Malykhin viert het behalen van zijn tweede titel (Photo Credits: ONE Championship) Foto: Other Agency

De Nederlander had na deze titelverdediging graag gevochten voor de zwaargewicht titel, maar dat zal nu dus niet aan de orde zijn.

Het gevecht

Het gevecht tussen beide mannen was eigenlijk vrij simpel te duiden. De Ridder probeerde het gevecht naar de grond te halen tegen de staande vechter Malykhin. De Ridder slaagde echter totaal niet in die opzet omdat Malykhin scherp was en een eventuele takedown of trip continu wist te verdedigen.

Staand was de Rus te sterk voor de Ridder. Aan het einde van de eerste ronde wist hij de Ridder zwaar aan te slaan die tegen de kooi neer ging. De scheidsrechter gaf de Ridder nog de kans om zich te herstellen, maar dat mocht niet baten. Malykhin wist met 'ground and pound' de Nederlander zwaar knock-out te slaan.

Hoe nu verder?

Een zeer tegenvallende avond dus voor de Ridder die had gehoopt zoals eerder al aangegeven voor een derde titel te mogen vechten en misschien ook wel in 2023 richting de UFC te gaan.

Reinier de Ridder verliest van Anatoly Malykhin (Photo Credits: ONE Championship) Foto: Other Agency

Het is voor de Ridder zijn eerste verliespartij in het MMA. De voorgaande zestien gevechten werden allemaal gewonnen.

