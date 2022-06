De tweevoudig Bellator MMA middengewicht kampioen Mousasi stond vanavond in de Bellator kooi voor zijn derde titelverdediging. De Nederlander kwam echter nooit in zijn spel. Eblen wist in de eerste ronde Mousasi aan te slaan. Mousasi ging vervolgens voor de takedown en kon zodoende schade beperken.

Eblen wint alle rondes

Echter was het in het vervolg ook Eblen die zowel staand als vooral op de grond de betere was. Eblen wist goede combinaties met veel takedowns in te passen en zodoende Mousasi vijf ronden lang de baas te blijven. De ongeslagen American Top Team vechter wist zodoende via unanimous decision de titel te pakken.

