Cage Warriors werd in 2002 opgericht als Ierse organisatie. Het hoofdkantoor zit echter In Londen. De organisatie heeft door de jaren heen ongelooflijk veel talent weten te ontwikkelen en zag al meer dan 100 atleten de overstap naar de UFC maken. Veel Nederlanders vochten ook voor deze organisatie. Onder meer Gegard Mousasi was er kampioen en eveneens vochten atleten als Nills van Noord en Tonny van Dijk voor de organisatie.

Enkele huidige UFC-atleten die van de Cage Warriors afkomstig waren, zijn onder meer: Paddy Pimblett, Jai Herbert, Mason Jones, Ian Garry, Molly McCann, Pannie Kianzad, Nicolas Dalby, Ilia Topuria, Nathaniel Wood, Jack Shore & Arnold Allen. Echter zijn er nog veel meer huidige UFC-vechters die afkomstig zijn van Cage Warriors.

Twee jaar lang Cage Warriors bij discovery+

De gevechten zijn vaak van hoge kwaliteit en zijn voor de liefhebber van het Europese MMA een absolute aanrader. De organisatie organiseert voor het merendeel evenementen in Engeland waardoor de uitzendtijden voor de Nederlandse kijker zeer schappelijk zijn.

Ook heeft Cage Warriors sinds vorig jaar een deal met de Verenigde Staten, waardoor het ook een paar keer per jaar in Californië neerstrijkt. Deze evenementen zijn uiteraard in de nacht, maar eveneens live te bekijken via discovery+ . De rechten zijn voor twee jaar in handen van discovery+. De fans kunnen minimaal 15 evenementen per jaar verwachten.

Op dit moment staan er vier Nederlanders onder contract bij Cage Warriors. Alle vier staan ze geboekt voor een van de twee Cage Warriors-evenementen volgende maand. Wij melden tegen wie zodra hier meer over bekend wordt gemaakt.

Voormalig kampioen Agy Sardari zal zijn titel in de lichtgewicht diviisie terug willen winnen. Sardari verloor vorig jaar zomer zijn titel. Eveneens zullen voormalig titeluitdager Gerardo Fanny, Hubert Geven en promotionele nieuwkomer Daan Duijs ook op 1 of 2 april vechten voor Cage Warriors.

LIVE CAGE WARRIORS 133!

De allereerste uitzending op discovery+ is vannacht. Cage Warriors gaat voor de derde maal een evenement organiseren in de Verenigde Staten. In de Del Mar Arena te San Diego staat het Cage Warriors 133 evenement op het programma. Tijdens het main event staat voormalig Bellator MMA-vechter Joshua Jones tegenover de hoog aangeschreven Kyle Driscoll in de lichtgewicht divisie.

Echter is de veruit meest bekende naam op de card niemand minder dan Wilson Reis. De voormalig UFC titeluitdager in de vlieggewicht divisie kruist vannacht de degens met Jeremiah Labiano in de vedergewicht divisie. Het evenement zal van commentaar worden voorzien door Stefan Struve en Richard 'Skate' Simon.

De main card start om 04.00 uur vannacht en is hier te volgen.

CW 133 Main Card Foto: Other Agency

Joshua Jones vs. Kyle Driscoll

Jeremiah Labiano vs. Wilson Reis

Ryan Fillingame vs. Damon Wilson

Joseph Morales vs. Sidemar Honorio

Jose Mariscal vs. Luke Faultersack

Zet eveneens de aankomende data in je agenda!

Cage Warriors 134 - 18 maart in Londen

Cage Warriors 135 - 1 april in Manchester

Cage Warriors 136 - 2 april in Manchester

