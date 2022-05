Toekomstplannen

Mocht Errens zich op sportief en financieel vlak in de komende twee jaar kunnen verbeteren. Dan mag Errens zijn carrière elders vervolgen. Onder meer de UFC, Bellator MMA, PFL en ONE Championship behoren tot de organisaties waar Errens heen kan mits hij de aanbieding krijgt. Eind vorig jaar liet Errens al weten dat hij voor de UFC wilde uitkomen in de nabije toekomst in de Vechtersbazen podcast.

Meervoudig SHC kampioen

Errens wist in het begin van zijn carrière tweemaal de titel bij de SHC organisatie te winnen in een sportieve rivaliteit tegen Hyram Rodriguez. Errens wist pas echt naam te maken in Duitsland waar hij bij zowel de EFC als NFC organisatie hoge ogen gooide. Zo won hij vorig jaar juli van Mert Özyildirim.

Dit leverde hem eind vorig jaar een titelgevecht op tegen de ervaren Duitser Max Coga. Errens maakte korte metten met de Duitser en won via KO in de eerste ronde.

NFC kampioen

Arne Boekee, Jarno Errens, Ben Boekee en Jonah Rohi na het winnen van de titel tegen Max Coga (Photo credits: NFC) Foto: Other Agency

De NFC zette vervolgens een rematch op touw tegen Özyildirim. Errens verloor via unanimous decision. De Duitse Turk was worstelend te sterk voor de Nederlander. Echter weet ook de NFC dat Errens een groot talent is en tegelijkertijd met zijn attractieve stijl ook een publiekstrekker. Het is de vraag tegen wie Errens zijn volgende partij gaat vechten. Voormalig kampioen Mohammad Trabelsi lijkt het meest voor de hand liggend. Vooral ook omdat Özyildirim de titel gaat verdedigen in augustus tegen Max Coga.

