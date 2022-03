CEO Chatri Sityodtong spreekt over het grootste vechtsportevenement in de historie van de organisatie. Hier is niets aan gelogen.

Ad

Tijdens het eerste deel van de avond staat de finale van het kickboksen in het vedergewicht toernooi op het programma tussen Chingiz Allazov en Sitthichai Sitsongpeenong. De winnaar van dit toernooi zal het gaan opnemen tegen winnaar van kampioen Superbon vs. uitdager Marat Grigorian. Eveneens maakte de Nederlandse twee-divisie kampioen Reinier de Ridder zijn opwachting in een submission grappling partij tegen Andre Galvao. Tot slot staat tijdens het eerste deel van het evenement het debuut van Danielle Kelly op het programma. Zij vecht een submission grappling partij tegen Mei Yamaguchi.

UFC UFC 275 | Voormalig kampioen Whittaker treft Vettori op 11 juni EEN UUR GELEDEN

Twee-divisie kampioen Reinier de Ridder vecht in het grappling

Het tweede deel van het evenement bevat twee titelgevechten. Zowel de Muay Thai als de Kickboxing titel in de bantamgewicht divisie staat op het spel. Muay Thai kampioen Nong-O Gaiyanhadao zet zijn titel op het spel tegen de Braziliaan Felipe Lobo. Lobo vervangt Alaverdi Ramazanov die in verband met de huidige situatie in Rusland en Oekraïne niet zal vechten. Kickboxing kampioen Capitan Petchyindee treft de Japanner Hiroki Akimoto. Tot slot staan ook de zeer populaire Seo Hee Ham en Itsuki Hirata op dit evenement. Zij treffen respectievelijk Denice Zamboanga en Jihin Radzhuan in MMA partijen.

Voormalig UFC kampioen Demetrious Johnson komt ook in actie Foto: Getty Images

En dit is nog niet alles. Het laatste deel van de card die bestaat uit een PPV gedeelte is zeer sterk. Zo zal Superbon zijn kickboxing vedergewicht titel op het spel zetten tegen voormalig GLORY Kickboxing kampioen Marat Grigorian. Eveneens staat er een echte Japanse strijd op het programma tussen de legendes Shinya Aoki en Yoshihiro Akiyama. Alsof dat allemaal nog niet genoeg is zal ook vlieggewicht kampioen Adriano Moraes zijn titel verdedigen. De man die Demetrious Johnson KO wist te slaan neemt het op tegen de Japanner Yuya Wakamatsu.

Meerdere titels tijdens monumentaal evenement

Superster Angela Lee zet haar titel op het spel tegen Stamp tijdens het main event Foto: Getty Images

Het co-main event is een partij op speciale regels. Vlieggewicht Muay Thai kampioen Rodtang neemt het op tegen voormalig UFC vlieggewicht kampioen Demetrious Johnson. Het gevecht zal een combinatie worden van Muay Thai en MMA regels. Hoe dit precies in zijn werk zal gaan is niet bekend. Uiteindelijk wordt de avond afgesloten door twee van de allergrootste sterren van de organisatie. Angela Lee zet haar atoomgewicht titel op het spel tegen toernooi winnares Stamp Fairtex. De voormalig kampioene in het Muay Thai en Kickboksen kan de eerste atlete worden binnen de organisatie die allee drie de titel in drie verschillende disciplines in bezit heeft gehad.

Mixed Martial Arts CW 136 | Fanny treft Aby op 2 april in de BEC Arena te Manchester 21 UUR GELEDEN