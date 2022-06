Het hoofdgevecht van de avond is een partij in het weltergewicht tussen Neiman Gracie en Goiti Yamauchi. Bulaid moet genoegen nemen met een plek in de prelims.

Ongeslagen toptalent

De Marokkaanse-Nederlander is flink aan de weg aan het timmeren in het MMA. De voormalig Enfusion kampioen stapte in 2019 over van het kickboksen naar het MMA. Bulaid vocht al zijn MMA partijen voor Bellator MMA. Bulaid die normaal gesproken bij de SB Gym traint doet ook vaker een deel van zijn voorbereiding bij de SBG Gym in Dublin.

Mede hierdoor vocht hij al zijn partij in Dublin. Bulaid wist zijn drie professionele partijen in het MMA allemaal te winnen. Nu gaat hij voor het eerst vechten in de Verenigde Staten en treft hij Weber Almeida.

Braziliaanse knockout specialist

De Braziliaan is een talentvolle vechter en net als Bulaid voornamelijk een striker. Almeida won zijn eerste twee MMA partijen en zou vervolgens drie jaar niet in actie komen. In 2019 werd hij door Bellator MMA opgepikt. De Braziliaan imponeerde met drie harde knockout overwinningen tijdens zijn eerste drie partijen.

De Braziliaanse knockout specialist Weber Almeida (Photo Credits: Bellator MMA) Foto: Other Agency

Bellator MMA gaf hem vervolgens een stap omhoog in competitie en matchte hem tegen Johnny Soto. Die partij verloor Almeida via unanimous decision. Echter revancheerde hij zich gelijk door in zijn daarop volgende partij zijn tegenstander in de eerste ronde via een lowkick TKO te verslaan. Nu wacht de ongeslagen Bulaid.

De overige partijen

- Neiman Gracie vs. Goiti Yamauchi

- Valentin Moldavsky vs. Steve Mowry

- Ilima-Lei Macfarlane vs. Bruna Ellen

