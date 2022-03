De UAE Warriors gaat een 'triple-header' organiseren. Drie evenementen in drie dagen tijd.

- UAE Warriors 27: Africa op 25 maart

- UAE Warriors 28: International op 26 maart

- UAE Warriors 29: Arabia op 27 maart

Alle evenementen vinden plaats in de Etihad Arena te Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten. Ook Yousri Belgaroui zal op dit evenement vechten. Die partij is nog niet getekend en wordt later officieel bekend gemaakt. UAE Warriors officials melden dit nieuws aan Eurosport.

AMINE IS ONGESLAGEN

Mohamed Amine is in korte tijd uitgegroeid tot een van de grootste MMA talenten van Nederland. 'Momine' begon zijn professionele carrière pas in 2021. Sindsdien heeft Amine viermaal gevochten. Hij wist al zijn partijen te winnen. Tijdens zijn meest recente partij pakte hij de Fight Club Den Haag Intercontinental titel door de Amerikaan Leo Pla via unanimous decision te verslaan. Alle andere overwinningen kwamen via knockout. Nu treft hij de Comorese Fransman Kevin Oumar.

Mohamed Amine met team na afloop van zijn titelwinst tegen Leo Pla (Foto Credits: Mo Amine) Foto: Other Agency

Oumar verloor al vijf partijen op rij niet

Oumar had een moeilijk begin van zijn MMA carrière. Hij won drie van zijn eerste zes partijen. De meervoudig kampioen in het Sanda wist vervolgens een winstreak van vier partijen neer te zetten waarna hij een contract kreeg aangeboden van de UAE Warriors. Oumar leek zijn debuut partij te winnen tegen Ibrahim ElSawi in maart vorig jaar. Echter werd het gevecht in verband met een illegale knie techniek omgezet in een 'no-contest'.

Kevin Oumar poseert met de vlag van de Comoren (Photo Credits: Oumar IG) Foto: Other Agency

