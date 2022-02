LFL officials maakten het gevecht bekend via social media. Het evenement vindt plaats in de Gashouder Westergas te Amsterdam.

Winter is een Surinaamse Nederlander die wordt gezien als een van de grootste talenten van Nederland. Winter maakte in 2019 de overstap van de amateurs naar de professionals. Sindsdien heeft de bijna twee meter lange zwaargewicht weten te imponeren met vier overwinningen op rij. Winter vocht onder meer voor de Atlas MMA, Versus MMA en WFL organisaties. Tijdens zijn meest recente partij in Duitsland pakte Winter de overwinning via Armbar submission in de eerste ronde tegen Sergiu Calin. Nu treft hij de eveneens ongeslagen Slim Trabelsi.

Trabelsi is een Tunesische vechter die traint in Polen bij Ankos MMA. Trabelsi stapte in 2019 over van de amateurs naar de professionals. Tijdens zijn debuut won hij via unanimous decision van Jules Layani. In die tijd trainde Trabelsi nog regelmatig bij de MMA Factory gym in Parijs met onder meer voormalig UFC interim zwaargewicht kampioen Ciryl Gane. Trabelsi maakte in juli vorig jaar al zijn opwachting voor LFL. Via KO in de tweede ronde werd gewonnen van het Ierse talent Ryan Spillane. Trabelsi gaat nu proberen om ook zijn derde overwinning op rij te pakken. Echter zal hij van goede huize moeten komen want...."Winter is coming".

LFL 4

Tom Breese vs. David Ramires (MW Championship)

Murthel Groenhart vs. Marcelino Kemna

Jason Wilnis vs. David Casal Moldes

Slim Trabelsi vs. John Winter

