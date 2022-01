UFC Fight Night: Kattar vs. Chikadze

Aanstaande zaterdag staan in het UFC APEX te Las Vegas de featherweight-vechters Calvin Kattar en Giga Chikadze tegenover elkaar. Kattar keert voor het eerst terug sinds januari vorig jaar na zijn verlies tegen voormalig kampioen Max Holloway. Chikadze daarentegen imponeerde in zijn meest recente partij door Edson Barboza te finishen. De Georgiër won al zijn zeven partijen binnen de UFC en aast op de Top 5-ranking van Kattar.

Een andere belangrijke partij is het gevecht tussen twee voormalig titeluitdaagsters Katlyn Chookagian en Jennifer Maia in de Women’s flyweight-divisie. Beide vrouwen vochten een aantal jaren geleden al eens tegen elkaar en toen was Chookagian via unanimous decision de sterkste. Chookagian zal moeten winnen om haar plek in de Top 3 van de divisie te verdedigen. Voor Maia is het een ‘must win’ om in de buurt te blijven van de top van de divisie.

Vorige keer troffen Chookagian en Maia elkaar in Madison Square Garden Foto: Getty Images

Tot slot is zoals vaak de flyweight-partij op de card de meest onderbelichte partij van het geheel. Factory X-vechter Brandon Royval neemt het op tegen de Braziliaan Rogerio Bontorin. Beide mannen hebben sportief gezien een moeilijke periode achter de rug.

Royval vocht eind 2020 nog een #1 contender-partij tegen inmiddels kampioen Brandon Moreno. Royval verloor zijn laatste twee partijen. Bontorin won weliswaar zijn meest recente partij, maar dit was in een hogere gewichtsklasse én de Braziliaan haalde ook zijn streefgewicht niet.

Beide vechters komen altijd om te knokken dus wordt er een harde en sterke partij verwacht.

Bekijk hieronder het volledige programma.

Main Card

Calvin Kattar vs. Giga Chikadze

Michel Pereira vs. TBA

Katlyn Chookagian vs. Jennifer Maia

Brandon Royval vs. Rogerio Bontorin

Jake Collier vs. Chase Sherman

Bill Algeo vs. Joanderson Brito

Preliminary Card

Jamie Pickett vs. Joseph Holmes

Court McGee vs. Ramiz Brahimaj

Gabriel Benitez vs. TJ Brown

Dakota Bush vs. Viacheslav Borshchev

Brian Kelleher vs. Saidyokub Kakhramonov

Silvana Gomez Juarez vs. Vanessa Demopoulos

UFC 270: Ngannou vs. Gane

Op 22 januari staat het grote UFC 270 PPV-evenement op de planning. Tijdens de eerste PPV van 2022 trekt de UFC naar Anaheim, Californië waar in het Toyota Center de partijen plaatsvinden. Twee titels staan er op het spel en nog een heleboel andere belangrijke partijen.

De belangrijkste partij van de avond gaat om de heavyweight-titel. Regerend kampioen Francis Ngannou zet zijn belt op het spel tegen interim kampioen en voormalig trainingspartner Ciryl Gane. Het is een gevecht waar het publiek al een tijdje naar uitkijkt.

Ngannou met zijn ongekende knock-out power tegen de allround game van Ciryl Gane. Het is eveneens een partij met een verhaal. Fernand Lopez, de huidige trainer van Ciryl Gane, is de oude trainer van Francis Ngannou. Lopez en Ngannou hebben in de loop der tijd een behoorlijke afkeer van elkaar gekregen en nu neem Ngannou het dus op tegen de nieuwe ‘topdog’ in de divisie en de pupil van zijn voormalige coach.

Ngannou zet zijn belt op het spel tegen Gane, de pupil van zijn voormalige coach Foto: Getty Images

De andere titel die op 22 januari op het spel staat, is de flyweight-titel. Brandon Moreno greep de titel vorig jaar in een rematch tegen de Braziliaan Deiveson Figuereido. De UFC wilde in eerste instantie de partij tussen Moreno en Alexandre Pantoja maken. Pantoja kon echter niet op tijd fit zijn voor deze datum en toen werd een derde partij tussen Moreno en Figueiredo ingepland.

De eerste partij tussen beide vechters eindigde in een draw. Dit kwam mede doordat Figueiredo in de derde ronde een punt in mindering kreeg vanwege een illegale stoot in het kruis. De UFC zette vorig jaar juni een rematch op touw tussen beide vechters. Moreno vocht erg sterk en versloeg de Braziliaan via Rear Naked Choke-submission in de derde ronde en werd daarmee de eerste in Mexico geboren UFC-kampioen. In deze aankomende derde partij zal voor eens en altijd duidelijk worden wie de beste is.

Tot slot staat er ook een partij op de PPV tussen twee ongeslagen vechters. Het is een gevecht waar veel vechtsportliefhebbers een grote kring omheen hebben gezet toen de partij bekend werd. Voormalig M-1 Global-kampioen Movsar Evloev zet zijn perfecte 15-0 record op het spel tegen de Georgische Spanjaard Ilia Topuria, die op zijn beurt zijn 11-0 record op het spel zet.

Evloev hoopt zijn record van 15-0 uit te breiden naar 16-0 Foto: Getty Images

Evloev staat al jaren bekend als een absoluut toptalent. De man die opgroeide in de bergen van Ingoesjetië kent weinig zwakke punten. Evloev moet vaak wel op gang komen in de eerste ronde, maar weet vervolgens zijn tegenstanders zowel staand als op de grond te domineren. Tegenstander Topuria is een echter grondspecialist.

Voordat hij tekende bij de UFC won Topuria bijna al zijn partijen via submission. Hij in de UFC alleen nog geen submission weten te pakken. Maar wel twee keiharde KO-overwinningen. Zo wist hij onder meer de indrukwekkende BJJ game van Ryan Hall te neutraliseren. Op 22 januari vechten beide mannen voor de overwinning en om hun ongeslagen record intact te houden.

Bekijk hieronder het bijna volledige programma.

Main Card/PPV

Francis Ngannou vs. Ciryl Gane (HW Championship)

Brandon Moreno vs. Deiveson Figueiredo (FLYW Championship)

Movsar Evloev vs. Ilia Topuria

Greg Hardy Jr. vs. Alexey Oleynik

Cody Stamann vs. Said Nurmagomedov

Preliminary Card

TBA vs. TBA

Rodolfo Vieira vs. Wellington Turman

Tony Gravely vs. Saimon Oliveira

Jack Della Maddalena vs. TBA

(Doordat de partij tussen Viviane Araújo en Alexa Grasso is komen te vervallen is de exacte indeling voor de prelims nog niet 100 procent rond)

Early Preliminary Card

Poliana Botelho vs. Ji Yeon Kim

Raoni Barcelos vs. Victor Henry

Michael Morales vs. Trevin Giles

Matt Frevola vs. Genaro Valdez

Kay Hansen vs. Jasmine Jasudavicius

Waar kijk je?

De komende vijf jaar zijn alle evenementen live te zien bij discovery+ en voor elke main card is er op Eurosport live een previewshow te zien, gehost door Nesim El Ahmadi en vaste analist Marloes Coenen

