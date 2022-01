De komende vijf jaar zijn alle evenementen namelijk live te zien bij discovery+ en voor elke main card is er op Eurosport live een previewshow te zien, gehost door Nesim El Ahmadi en vaste analist Marloes Coenen. De doorgewinterde UFC-fan hoeven we verder natuurlijk niks uit te leggen, maar voor wie nog niet zo bekend is met de materie volgt hier een duik in de geschiedenis.

UFC staat voor Ultimate Fighting Championship en is wereldwijd de grootste MMA-organisatie. MMA staat voor Mixed Martial Arts, een combinatie van alle vechtstijlen. MMA is een van de snelst groeiende sporten in de hele wereld. De UFC startte de organisatie in 1993. Oprichters Art Davie, Rorion Gracie, Robert Meyrowitz, Campbell McLaren & John Milius wilden weten wie de allerbeste vechter was en welke discipline het sterkst.

Ad

De krijgers van UFC hebben een nieuw thuis gevonden Foto: Eurosport

Mixed Martial Arts Twee UFC-evenementen tijdens de maand januari! EEN UUR GELEDEN

Twee regels

Hiervoor werd een toernooi uitgeschreven. In totaal deden acht man mee. Op de dag van het toernooi was echter nog altijd niet duidelijk wat nou precies de regels waren. Uiteindelijk zouden er twee regels zijn. Niet bijten en niet in de ogen steken.

In het begin was lang niet iedereen even gecharmeerd van dit nieuwe fenomeen. Toenmalig senator John McCain noemde het zelfs ‘human cockfighting’ en heeft zich er jaren hard voor gemaakt om de UFC te laten verbieden. Dit zorgde ervoor dat de vechters van de UFC lang niet overal welkom waren en tv-zenders hun vingers er niet aan wilden branden waardoor de organisatie vooral op inkomsten uit pay-per-view aangewezen waren.

Dit zou in de loop van de jaren veranderen nadat er ‘Unified Rules’ kwamen en het hele gebeuren werd overzien door een Athletic Commission. Zo werden gewichtsklassen toegevoegd en kon een heavyweight niet meer tegen een lightweight vechten. Maar eerst even terug naar het begin.

De eerste UFC-partij werd gevochten door een Nederlander: Gerard Gordeau uit Den Haag Foto: Getty Images

De eerste UFC-partij werd gevochten door een Nederlander. Gerard Gordeau uit Den Haag, die als Savate-vechter werd geïntroduceerd, nam het op tegen de Hawaïaanse sumoworstelaar Teila Tuli. Gordeau had geen enkel probleem met Tuli en trapte de Hawaiiaan vol tegen zijn kin. Meerdere tanden vlogen uit de mond van de sumoworstelaar waarop de partij werd gestopt en Gordeau tot winnaar werd uitgeroepen. Gordeau zou de rest van de avond met tanden in zijn voet doorvechten.

Uiteindelijk zou hij in de finale verliezen van de lichtste vechter in het hele toernooi, namelijk Royce Gracie. Gracie werd door oprichter Rorion Gracie naar voren geschoven om de familienaam te verdedigen. De Gracies hadden een eigen discipline ontwikkeld genaamd Gracie Jiu Jitsu. Een discipline om ook de kleinere en smallere vechter mee te kunnen laten doen met de brute kracht binnen andere disciplines. Niemand had een antwoord op de manier van vechten van Gracie. De Braziliaan won drie van de eerste vier toernooien. Alleen UFC 3 won hij niet nadat hij geblesseerd en uitgeput was en moest opgeven.

Partij van 36 minuten

De sport zou zich volop ontwikkelen en de vechters raakten steeds meer bedreven in meerdere disciplines. Vooral de toevoeging van de Pancrase-vechters uit Japan, met Frank Shamrock, Ken Shamrock (die al vanaf UFC 1 aanwezig was), Maurice Smith en de Nederlander Bas Rutten liet een evolutie zien in het MMA. Frank Shamrock vocht vijfmaal voor de UFC en wist er ook vijfmaal met de titel vandoor te gaan.

Ken Shamrock was de eerste man die Royce Gracie na 36 minuten op een draw hield. Dit was de langste partij ooit in de UFC. Smith won de belt van de eerste heavyweight-kampioen Mark Coleman. En Rutten mocht na zijn overwinning tegen Tsuyoshi Kohsaka voor de heavyweight-titel vechten tegen de inmiddels overleden Kevin Randleman. Rutten won in een close gevecht via split decision. Helaas moest de iconische vechter vervolgens in verband met blessures gedwongen met pensioen.

Gracie werd door oprichter Rorion Gracie naar voren geschoven om de familienaam te verdedigen Foto: Getty Images

De eerste echte rivaliteit binnen de UFC was de strijd tussen Tito Ortiz en de Lion’s Den. De Lion’s Den was het team van Ken Shamrock. Ortiz had een ongekende hekel aan het team van Shamrock, dat bestond uit veel sterke vechters. Onder anderen Ken Shamrock, Frank Shamrock (later verliet hij het team na ruzie), Guy Mezger, Jerry Bohlander, Pete Williams en Tra Telligman maakten deel uit van het team.

Ortiz – die bekend staat als de eerste echte ‘trashtalker’ binnen de UFC – wist het bloed onder Ken Shamrock’s vingers vandaan te halen. Na zijn revanche-overwinning tegen Guy Mezger stak Ortiz zijn beide middelvingers op richting de hoek van Mezger, waar Ken Shamrock stond. Scheidsrechter John McCarthy moest ertussen komen om de gemoederen te bedaren. Uiteindelijk zouden Ortiz en Shamrock driemaal tegen elkaar vechten en zelfs tegen elkaar coachen in The Ultimate Fighter. Ortiz won driemaal en daarmee was ook de rivaliteit over.

In het kielzog van Ortiz volgde Chuck Liddell. Liddell met de iconische hanenkam was een van de meest spectaculaire en geliefde vechters in de UFC. Hij had volgens Ortiz echter met hem afgesproken nooit voor de titel te vechten zolang Ortiz deze in bezit had. Liddell vocht tegen iedereen en won de partijen vaak ook overtuigend. Liddell liet weten dat deze afspraak nooit was gemaakt en dit zorgde voor een breuk in de relatie tussen beide vechters. Uiteindelijk vochten beide mannen in de UFC tweemaal tegen elkaar. Liddell won beide partijen.

Rear Naked Choke

Andere toppers uit die tijd waren de kleine/grote man uit Hawaii BJ Penn en Matt Hughes. BJ Penn stond bekend om zijn allround game. De Hawaïaan wist al op zeer jonge leeftijd een zwarte band in BJJ te verdienen en stormde door de UFC heen. Penn greep tweemaal naast de lightweight-titel (verlies tegen Pulver en draw tegen Uno). Hij werd wel gezien als een van de topvechters.

Dit bleek wel in zijn partij een gewichtsklasse hoger tegen de zowat ongenaakbare Matt Hughes. Hughes was een zeer sterke worstelaar uit het kamp van de Miletich Fighting Systems. Hughes had zijn titel vijfmaal verdedigd en nauwelijks nog uitdagingen. Hughes was dan ook zeer verbolgen dat de UFC een lightweight tegenover hem zette tijdens zijn zesde titelverdediging. Die lightweight was BJ Penn. Tot verbazing van Hughes – die voor de partij zei dat alleen beginnelingen verliezen via Rear Naked Choke – verloor hij in de eerste ronde van Penn via Rear Naked Choke.

Penn kan zijn geluk niet op na winst op Hughes via een Rear Naked Choke Foto: Getty Images

Penn zou zijn titel niet verdedigen en naar een andere organisatie overstappen. Voorlopig althans, de Hawaïaan keerde een aantal jaren later terug. Penn en Hughes vochten nog tweemaal. Hughes won eenmaal en Penn won de laatste partij.

Andere belangrijke partijen binnen de UFC waren de ‘rivalries’ tussen Matt Hughes en Georges St.Pierre, Anderson Silva vs. Rich Franklin, Andrei Arlovski vs. Tim Sylvia en de partij die in de Verenigde Staten de UFC mainstream maakte: Forrest Griffin vs. Stephen Bonnar 1.

Die partij was de finale van het originele seizoen van The Ultimate Fighter. Het was gratis te zien op Amerikaanse televisie en dit vormde naar later bleek de redding van de UFC. Griffin won de partij en werd een van de absolute publiekslievelingen in die tijd.

Wanderlei Silva

Griffin zou ook de titel winnen tijdens UFC 86 door een andere iconische vechter, namelijk Quinton ‘Rampage’ Jackson, te verslaan. Jackson kwam samen met mannen als Anderson Silva, Wanderlei Silva, Mirko Crocop en Dan Henderson over van PRIDE FC. Dit was in die tijd de grootste concurrent van de UFC.

Silva groeide uit tot een absolute legende binnen de UFC. De Braziliaan won zijn eerste zestien partijen in de UFC. Liefst tienmaal wist hij zijn titel te verdedigen. Ruim zeven jaar lang was hij de koning in de middleweight-divisie. Dit is een prestatie die waarschijnlijk niet snel geëvenaard zal worden.

Naarmate de populariteit van de UFC steeg, ging men ook steeds meer inzetten op grote namen buiten de sport. Zo maakte WWE-ster Brock Lesnar de overstap naar het MMA. De Amerikaan wist al in zijn derde partij binnen de UFC de titel te winnen van Randy Couture. Couture – ook een iconische vechter die al meedraaide vanaf het begin – zat al in de nadagen van zijn carrière. Lesnar won de titel en verdedigde deze tweemaal. Lesnar verloor uiteindelijk van Cain Velasquez.

Silva groeide uit tot een absolute legende binnen de UFC Foto: Getty Images

Na lang getouwtrek wist de UFC ook de Nederlander Alistair Overeem aan zich te binden. Overeem kreeg gelijk een partij aangeboden tegen Brock Lesnar. President Dana White liet weten dat het een mooie opwarmer was voor Lesnar om vervolgens weer voor de titel te kunnen vechten. Niets was minder waar, aangezien Overeem won via TKO in de eerste ronde. Overeem verdiende hiermee een titelgevecht tegen Junior Dos Santos. Dit zou echter niet gebeuren omdat Overeem werd geschorst vanwege te hoge testosterongehaltes.

Uiteindelijk duurde het tot 2016 alvorens Overeem om de titel vocht. Dit deed hij tegen destijds kampioen en de meest succesvolle heavyweight-kampioen in de UFC aller tijden Stipe Miocic. Overeem leek te winnen nadat hij Miocic had neergeslagen. De Amerikaanse Kroaat herstelde zich en won de partij alsnog via KO in de eerste ronde. Helaas zou Overeem nooit meer voor een UFC-titel vechten.

Vrouwen met De Randamie

De UFC zou uiteindelijk ook overstag gaan en vrouwen toelaten in de UFC. Dit kwam doordat Dana White fan was van Ronda Rousey. Rousey was de eerste grote ster bij de vrouwen binnen de UFC. Rousey wist met haar judo-achtergrond haar tegenstandsters vaak binnen enkele seconden in een armklem te manoeuvreren. Tweeënhalf jaar bleef Rousey aan de top totdat ze verloor van Holly Holm. De vrouwendivisies in de UFC waren toen een feit.

De grootste kampioen bij de vrouwen binnen de UFC is inmiddels Amanda Nunes. Maar ook Valentina Shevchenko, Rose Namajunas en Joanna Jedrzejczyk hebben en laten nog steeds hun kunsten zien en worden beter. Cris Cyborg hoort ook in dit rijtje thuis, maar zij verliet de organisatie.

Ook een Nederlandse vechtster behoort tot deze groep. Germaine de Randamie werd in 2017 de tweede Nederlandse UFC-kampioen. De Randamie versloeg de favoriet geachte Holly Holm voor de featherweight-titel. De Randamie had echter nooit voor ogen om in die gewichtsklasse te vechten en keerde terug naar de bantamweight-divisie.

De Randamie werd in 2017 de tweede Nederlandse UFC-kampioen Foto: Getty Images

Het blijft altijd de vraag: wie is de allerbeste vechter binnen de UFC? De meningen hierover zijn verdeeld. Kijk je naar prestaties dan zal de naam Jon Jones heel snel ter sprake komen. Jones won de UFC light-heavyweight titel in 2011 op 23-jarige leeftijd tegen PRIDE FC-legende Shogun Rua. Jones zou vervolgens in veertien titelgevechten niet eenmaal verliezen.

Jones werd de meest dominante vechter in de divisie en misschien wel van de wereld. Echter werd Jones meerdere malen zijn titel ontnomen in verband met gebruik van verboden middelen en andere randzaken buiten de Octagon. Hierdoor trekken critici zijn legacy vaak in twijfel. Of dit terecht is zullen we in het midden laten.

Conor McGregor afgelost door Khabib Nurmagomedov

Tot slot kwam in 2013 een Ier de organisatie binnen genaamd Conor McGregor. McGregor was meteen geliefd bij veel fans door zijn sterke stand-up game en trashtalk. McGregor vocht zich binnen drie jaar een weg door de featherweight-divisie en won de titel tegen legende Jose Aldo via knock-out binnen 13 seconden.

De Ier groeide uit tot een absolute superster en wist als eerste UFC-vechter in twee divisies tegelijk een titel te houden. Zo won hij in 2016 de lightweight-titel in New York tegen Eddie Alvarez. Dit was voor McGregor zijn laatste grote triomf in de UFC. De superster maakte een uitstapje naar het boksen en nam het op tegen de ongeslagen Floyd Mayweather Jr. McGregor won dan weliswaar niet, maar de ‘exposure en payday’ waren uiteraard fantastisch.

Het is de vraag wat de toekomst nog in petto heeft voor McGregor Foto: Getty Images

McGregor had in de UFC meerdere rivalen. Jose Aldo, Nate Diaz, Dustin Poirier en Khabib Nurmagomedov. Nurmagomedov bleek voor McGregor een niet te nemen vesting. De Dagestani was ongeslagen en superdominant. Nurmagomedov won van McGregor en sloot in 2020 zijn carrière af met een ongekend record van 29-0. Tot de dag van vandaag eist McGregor een rematch, maar hier heeft Nurmagomedov hier geen oren naar.

Met rond de 40 tot 45 evenementen per jaar is de UFC bijna wekelijks te zien en lijkt de organisatie alleen maar groter en populairder te worden. De UFC was de enige grote sportorganisatie die het aandurfde tijdens de corona-pandemie evenementen te blijven organiseren.

Dit deed het grotendeels vanuit het eigen UFC APEX in Las Vegas. In totaal werden er 76 evenementen tijdens de (nog altijd durende) pandemie gehouden en was 2021 het meest succesvolle jaar in de historie van de UFC. Op naar 2022! Je kunt alles volgen via de kanalen van discovery+ en Eurosport.

Mixed Martial Arts DISCOVERY SLUIT MEERJARIGE UFC DEAL VOOR EXCLUSIEVE UITZENDRECHTEN 2 UUR GELEDEN