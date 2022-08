Het gevecht maakt deel uit van LFL 6 card die wordt gehouden in Studio Westergas (Transformatorhuis) te Amsterdam.

Ongeslagen

Van Steenis zou eigenlijk al in juni debuteren voor LFL, maar raakte geblesseerd waardoor hij zijn partij moest afzeggen. Van Steenis is met twee overwinningen in zijn nog jonge professionele MMA carrière nog ongeslagen. Van Steenis finishte beide partijen in de eerste ronde en zal op zoek gaan naar een nieuwe finish om zijn 100% finish ratio intact te houden.

UFC UFC Paris | "Ik heb een contract voor vier partijen getekend" - Jarno Errens 3 UUR GELEDEN

Polen

Tegenstander is de Pool Adrian Osmanski die eveneens zijn debuut maakte voor de LFL organisatie. Osmanski won twee van in totaal drie partijen. De Pool won meest recent van de ongeslagen Krzysztof Kamiński en zal die overwinning een goed vervolg willen geven.

LFL 6 partijen



- Jason Wilnis vs. Ahmed Sami

- David Casal Moldes vs. Wesley Fokker

- Aiden Lee vs. Paulo Bananada

- Alain van de Merckt vs. Christophe Sahraoui

