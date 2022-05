Eerder maakte de organisatie ook al twee titelgevechten bekend voor dit evenement. Zo zal Tom Breese zijn middengewicht titel op het spel zetten tijdens het main event tegen de Egyptenaar Ahmed Sami. En zullen Manuel Gaxhja en Akonne Wanliss vechten voor de inaugurele lichtgewicht titel.

Talentvolle familie

Van Steenis is al jaren actief in het MMA. De Nederlander wist tijdens zijn amateurpartijen indruk te maken met overwinningen tegen onder meer Glenn Lugger en Anthony Lambrechts. In 2019 stapte hij in de voetsporen van zijn broer Costello en stapte hij over naar de professionals. Van Steenis won via een Anaconda Choke submission in de eerste ronde van Mitchell Head. Nu maakt zal hij anderhalf jaar na zijn professionele debuut zijn tweede pro-partij gaan vechten tegen Marcelino Kemna.

Op zoek naar winst

Marcelino Kemna komt uit het kickboksen. Kemna maakte vorig jaar zijn MMA-debuut. Kemna deed dit bij het Duitse NFC. Zijn debuut verloor hij via Armbar submission in de eerste ronde. Kemna werd vervolgens begin dit jaar door LFL gecontracteerd. Hij nam het tijdens zijn debuut op tegen Murthel Groenhart. Kemna verloor via TKO in de tweede ronde en zal gebrand zijn om zijn eerste overwinning in het MMA te pakken.

LFL 5

- Tom Breese vs. Ahmed Sami

- Manuel Gaxhja vs. Akonne Wanliss

- Gino van Steenis vs. Marcelino Kemna

