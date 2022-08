Mede in verband met de COVID-19 pandemie boekte Bellator MMA minder Europese vechters op hun evenementen. Nu begint Bellator de Europese evenementen langzaam aan weer op te voeren en komen ook meer vechters in actie. Het Poolse Spotowe Fakty maakte melding van het gevecht.

Van Steenis

Costello van Steenis is onder meer trainingspartner van voormalig Bellator MMA kampioen Gegard Mousasi. Tussen 2017 en 2019 wist van Steenis te imponeren in Bellator MMA door zijn eerste vier partijen te winnen. Hiervan finishte van Steenis er liefst drie. Vervolgens kwam een kinkje in de kabel en werd (ondanks een uitstekende derde ronde) verloren van de Amerikaan John Salter.

Van Steenis stelde orde op zaken tijdens zijn meest recente partij in september 2020 toen werd gewonnen via split decision van de op dat moment ongeslagen Fabian Edwards.

Oniszczuk

Kamil Oniszczuk gaat zijn debuut maken voor Bellator MMA. De Pool vocht bij het vrij hoog aangeschreven Babilon MMA en wist daar onder meer te winnen van de sterke Rus Said-Magomed Abdulkadyrov. Mede door die overwinning klopte de ACA organisatie van de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov op de deur.

Oniszczuk stapte over naar de Tsjetsjeense organisatie waarvoor hij driemaal in actie zou komen. Oniszczuk verloor zijn eerste partij, maar wist vervolgens tweemaal via KO te winnen. De Pool tekende vervolgens bij Bellator MMA en krijgt nu een gigantische kans om tegen een van de toppers in de middengewicht divisie te vechten.

