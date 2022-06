Het evenement vindt plaats in het Reelworks Denver te Denver, Colorado. De organisatie maakte de partij tussen Verbeek en Parker zojuist bekend.

Nederlands toptalent

Isis Verbeek is zich aan het ontpoppen tot een van de grootste Nederlandse talenten in het MMA. De 27-jarige Verbeek debuteerde in 2018 bij Invicta FC. Verbeek verloor haar MMA debuut, maar zou keihard werken voor haar comeback. In 2021 vocht Verbeek viermaal. De Nederlandse liet een gigantische vooruitgang zien in haar complete MMA spel en won haar vier partijen.

Nu keert ze terug bij Invicta FC en zal ze haar debuut van bijna 3.5 jaar geleden willen doen vergeten. Dit zal moeten gebeuren tegen Melissa Parker. De Amerikaanse heeft een boksachtergrond. Parker is acht jaar ouder dan Verbeek, maar is pas MMA prof sinds 2021. Parker verloor haar debuut, maar won haar meest recente drie partijen. De Amerikaanse maakt haar debuut bij Invicta FC.

De complete card voor Invicta FC 48

- Taneisha Tennant vs. Olga Rubin

- Katharina Lehner vs. Talita Bernardo

- Mallory Martin vs. Kyra Batara

- Liana Pirosin vs. Kristina Williams

- Melissa Parker vs. Isis Verbeek

- Amber Leibrock vs. Morgan Frier

- Auttumn Norton vs. Maria Djukic

