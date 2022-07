Ervaren hoek

Verbeek met hoofdcoach Michael Babb en voormalig Strikeforce kampioen 'King Mo' Lawal in haar hoek probeerde in de eerste ronde met technisch kickboksen de zeer agressieve Parker te slim af te zijn. Parker was wild en raakte ook zeker de Nederlandse een aantal maal goed. Verbeek bleef cirkelen en technisch vechten en scoorde zodoende ook genoeg punten.

Omdat Invicta FC open scoring heeft kun je na de ronde zien voor wie de juryleden gescoord hebben. Twee juryleden gaven de eerste ronde aan Parker. Een jurylid scoorde de ronde voor Verbeek.

Flying Knee

Verbeek begon de tweede ronde furieus met een keiharde 'flying knee' waar ze Parker mee knockdown trapte. Verbeek kon het vervolgens niet afmaken waardoor Parker enigszins kon herstellen.

Verbeek bleef punten scoren, maar liep aan het einde van de tweede ronde tegen een harde stoot aan en wist dankzij de kooi staand te blijven. De ronde eindigde. Ditmaal hadden de juryleden het compleet andersom qua score waardoor bij vrouwen met een 19-19 stand de derde ronde ingingen.

Overwinning

In de derde ronde was het Parker die Verbeek continu tegen de kooi aanzette. Echter was er van schade leveren van Parker's kant weinig tot geen score. Verbeek bleef wel bezig met korte ellebogen vanuit de clinch en mooie combinaties wanneer beide vrouwen niet geclincht waren tegen de kooi.

Uiteindelijk scoorden alle juryleden ronde drie in het voordeel van de Nederlandse die hiermee een heel belangrijke overwinning pakt. Verbeek hoopt nog altijd binnen nu en niet al te lange tijd bij de UFC te tekenen. Daar zal deze partij zeker aan meehelpen.

Harde woorden

Na afloop kreeg Verbeek nog kans om iets te zeggen. De Nederlandse was furieus op haar tegenstandster Parker die in aanloop naar de partij een aantal vervelende dingen had gezegd over Verbeek. Verbeek liet weten er niet van gediend te zijn. Iedereen werkt hard en iedereen in de kooi hoort respect te krijgen.

Isis Verbeek wint na 15 minuten van Melissa Oddessa Parker Foto: Other Agency

Professionele atleten horen zich niet als kinderen te gedragen was het duidelijk statement van de 'Fight Queen'. Verbeek vloog binnen twee weken heen en terug van de Verenigde Staten naar Nederland. De partij was in Denver op hoogte. Een zeer knappe prestatie dus van de Nederlandse.

