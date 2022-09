TUF Nations

Elias Theodorou werd geboren in 1988 in Mississauga, Ontario, Canada. De Canadees van Griekse afkomst wordt in de Canadese MMA scene gezien als een van de pioniers van het MMA in Ontario. Theodorou wierf in 2014 internationale bekendheid door The Ultimate Fighter Nations op zijn naam te schrijven. De op dat moment ongeslagen vechter versloeg Sheldon Westcott in de finale.

Elias Theodorou wint TUF Nations Foto: Getty Images

Zeer geliefd

Theodorou stond bekend om zijn sympathieke en vaak zeer positieve uitstraling. De Canadees kon echter vaak wel op kritiek rekenen met betrekking tot zijn vechtstijl. Theodorou zijn basis was het worstelen en hierdoor werd hij vaak neergezet als een saaie vechter. Hij wist dit te compenseren met zijn positieve instelling en was ook (op een respectvolle manier) een van de meest actieve atleten die op social media de discussie aanging met fans.

The Mane Event

Theodorou was niet alleen binnen de Octagon actief, maar ook daarbuiten. Zo werd hij in 2017 het gezicht van het shampoomerk Pert. Hiermee werd hij de eerste en enige mannelijke MMA-vechter die een deal had met een shampoo product. Door zijn lange manen ging had hij onder meer de bijnaam 'The Mane Event'. De bijnaam die hij gebruikte tijdens zijn gevechten was 'The Spartan'.

Elias Theodorou als gezicht van Pert shampoo (Photo Credits: Pert Shampoo) Foto: Other Agency

Medicinale Cannabis

Eveneens was Theodorou een voorvechter van medicinale cannabis. In januari 2020 kreeg Theodorou vrijstelling voor therapeutisch gebruik van cannabis van de British Columbia Athletic Commission en werd hij de eerste atleet in Noord-Amerika die deze vrijstelling kreeg. Ditzelfde gebeurde in mei 2021 van de Colorado Combative Sports Commission. Theodorou gebruikte cannabis om de pijn en het ongemak van bilaterale neuropathie te behandelen. Een zenuwaandoening die het gevolg was van een ongeluk waarbij zijn hand op twee plaatsen brak.

Elias Theodorou was een voorvechter van medicinale cannabis (Photo Credits: Theodorou website) Foto: Other Agency

UFC

Theodorou wist in de UFC uiteindelijk een verdienstelijk record neer te zetten van 8-3. Na zijn nipt verlies tegen Derek Brunson kreeg Theodorou geen nieuwe deal van de UFC en vocht hij nog drie partijen in het lokale circuit van Canada die hij allemaal won. Meest recent vorig jaar december tegen Bryan Baker via unanimous decision. Dit blijkt dus uiteindelijk de laatste MMA partij van Theodorou te zijn geweest.

