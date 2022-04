Het gevecht werd bekend gemaakt door MMA Fighting

Overwinningen op Adesanya en Pereira

Jason Wilnis maakte in 2021 de overstap van het kickboksen naar het MMA. Wilnis die bij GLORY Kickboxing de titel wist te pakken en onder meer overwinningen op zijn resumé heeft staan tegen Israel Adesanya en Alex Pereira begon voortvarend in het MMA. In juli vorig jaar won Wilnis zijn debuut tegen Erhan Okuroglu via TKO in de eerste ronde. Wilnis zou vervolgens ook zijn tweede partij winnen. Eerder dit jaar werd gewonnen van David Casal Moldes. De Nederlander gaat nu proberen bij KSW zijn naam te vestigen.

Ongeslagen

Tegenstander Radoslaw Paczuski is eveneens een man die uit het kickboksen komt. De Pool maakt eveneens zijn debuut voor KSW en vocht in 2019 voor het laatst in het MMA. Destijds vocht Paczuski voor het Russische ACA. Daar wist hij in 2019 al zijn drie partijen te winnen. Hij brengt dus net als Wilnis een ongeslagen record mee de kooi in op 28 mei.

Het hoofdgevecht van de avond is een partij tussen meervoudig sterkste man ter wereld Mariusz Pudzianowski en voormalig middengewicht kampioen Michal Materla.

