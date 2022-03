Reinier de Ridder die inmiddels 15-0 is in zijn MMA carrière timmert heel hard aan de weg in Azië. De twee divisie kampioen had geen enkele moeite om zijn middengewicht titel afgelopen vrijdag te verdedigen. De Ridder won via submission in de derde ronde. Volgens de Ridder had hij een uitstekende aanloop naar zijn partij gehad.

"Ik was gefocust en in "the zone. Ik denk dat er volledige controle was, ik was mega scherp en ijskoud. Na de eerste ronde had ik al behoorlijk veel schade toegebracht en was er niet meer veel van hem over. Hij was heel passief op de grond waardoor het voor mij moeilijk werd om de partij vroeg te finishen. Uiteindelijk tikte hij in de tweede ronde af na de bel. Dit telde dus uiteraard niet waarna ik hem in de derde ronde finishte. Had hem graag gefinisht in de eerste ronde, maar dan maar twee keer finishen om te compenseren toch."

Vervolgens had Reinier de Ridder het over het middengewicht plaatje met betrekking tot "The GOAT". Dit was volgens de Nederlander zonder twijfel Gegard Mousasi. Eveneens ging de dubbel kampioen in op de vraag hoe hij het zou doen in de UFC en in welke divisie hij zou willen vechten aangezien de middengewicht divisie in ONE Championship qua gewicht gelijk is aan de licht-zwaargewicht divisie in de UFC.

"Hij is niet alleen de GOAT van het Nederlandse MMA, maar ook gewoon de GOAT in the middengewicht divisie overall. Wat wil Adesanya hem maken? Adesanya komt niet bij hem in de buurt. Als ik zelf in de toekomst naar de UFC zou gaan zou ik in de middengewicht divisie vechten. Bij ONE Championship mag je namelijk niet "weight-cutten" waardoor ik daar op mijn natuurlijke gewicht vecht. Overigens is Adesanya een perfecte match-up voor mij. Die knijp ik binnen twee ronde af. Daar ben ik 100% van overtuigd. Voor mij zijn Whittaker en Costa veel moeilijkere partijen. Adesanya is de makkelijkste partij."

Interviewer Dennis Kornman stelde vervolgens de vraag die niet uit kon blijven. Hoe zie je een partij voor je tussen jezelf en Bellator MMA middengewicht kampioen Gegard Mousasi?

"Die partij kun je elke woensdag en zaterdag bekijken tijdens de training. Wij zullen niet tegen elkaar vechten. Als je ons tegen elkaar wil zien kom je maar lekker langs als we zijn aan het trainen. Die partij komt er nooit."

Tot slot liet De Ridder weten dat hij op 26 maart alweer staat geboekt voor een partij tijdens ONE Championship X. De Nederlander neemt het op in een grappling partij tegen de Braziliaan Andre Galvao. Galvao is een 4th degree black belt BJJ. Het gevecht vindt wederom plaats in Singapore. De Ridder verwacht eveneens dat hij over een paar maanden zijn titel zal moeten verdedigen tegen Vitaly Bigdash. Vervolgens wil de Nederlander de "zwaargewichten opvouwen". Voor 2023 laat de Ridder weten misschien ergens anders te willen kijken. Echter wil hij eerst voor zijn legacy 2022 bij ONE Championship goed afsluiten.

Het hele interview hieronder.

