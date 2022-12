Engeland plaatste zich als groepswinnaar voor de achtste finales van het WK in Qatar door met 3-0 te winnen van Wales. Onderweg naar de kwartfinale moet door de ploeg van Gareth Southgate worden afgerekend met Senegal, de kampioen van Afrika.

Pimblett zit er niet mee als het onverhoopt fout loopt. “Ik hou niet van interlandvoetbal. Ik volg het niet, ik kijk er niet naar. Het is nu al helemaal een hinderlijke onderbreking van het voetbal in de Premier League”, aldus de UFC-vechter tijdens een optreden in de podcast Pub Talk.

“Scousers houden sowieso niet echt van de nationale ploeg. Waarom moeten we nu onze nationale ploeg steunen terwijl er normaal gesproken liedjes worden gezongen als ‘Always the victims’? Ook horen we constant verwijzingen naar de 97 doden van Hillsborough.”

Hillsborough

Dit slaat terug op de Hillsborough-stadionramp, waarbij 97 supporters van Liverpool de dood vonden. Terwijl er van alles misging qua begeleiding en controle in het stadion kregen de fans de schuld, waarna een lange strijd voor gerechtigheid volgde. Hoewel er sinds die zware dag in 1989 enkele vorderingen zijn geboekt, is die strijd nog altijd niet ten einde.

Daar komt bij dat inwoners van de omgeving Liverpool – Scousers is een benaming voor supporters van The Reds – zich vooral sinds de tijd van premier Margaret Thatcher achtergesteld voelen ten opzichte van het rijke Londen, terwijl het met de industrie in de Merseyside juist slechter en slechter ging met veel werkloosheid en armoede als gevolg. En de regio had het al nooit breed.

Scousers

“Waarom moet ik juichen voor Engeland? Ik zag laatst nog een filmpje waarin werd gezongen van ‘Geef eten aan de Scousers’ en ‘Wij haten de Scousers’. Ik heb geen zin om zij aan zij met die mensen te juichen voor Engeland, waarom zou ik”, vervolgt Pimblett.

‘Paddy the Baddy’ voegt hier aan toe dat zijn afkeer van de nationale ploeg puur geldt voor voetbal en niet voor andere sporten. Als het gaat om cricket, rugby of welke andere sport dan ook, wil ik wel dat Engeland het goed doet en wint.”

