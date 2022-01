Het gevecht vindt plaats op 25 februari tijdens het ONE Championship: Full Circle evenement in Singapore. De organisatie maakte de partij bekend tijdens het afgelopen evenement. De ONE Championship evenementen zijn gratis te bekijken via YouTube.

De Ridder is een van de allergrootste talenten binnen het Nederlandse MMA. De BJJ-specialist van de Combat Brothers BJJ x MMA gym in Breda is tot dusver ongeslagen in zijn carrière. De Ridder tekende in 2019 bij de grootste MMA-organisatie van Azië. Daar imponeerde hij met overwinningen tegen Fan Rong (Brabo Choke submission) en Gilbert Galvao (KO). Het leverde hem een #1 contender-partij op tegen Leandro Ataides. In een gelijkwaardig gevecht pakte De Ridder de overwinning.

Middleweight en light-heavyweight kampioen ONE Championship

Vervolgens kreeg hij de kans om tegen publiekslieveling en dubbelkampioen Aung La N Sang te vechten. De Ridder won eind 2020 de middleweight-titel door N Sang via Rear Naked Choke submission in de eerste ronde te stoppen. De Ridder kreeg van de organisatie ook de mogelijkheid om de rematch tegen N Sang te vechten in de light-heavyweight divisie.

De Ridder won ditmaal, een stuk moeilijker, maar wel via unanimous decision en was de dubbelkampioen. Nu moet hij voor het eerst zijn middleweight-titel verdedigen en dat zal gebeuren tegen welterweight-kampioen Kiamrian Abbasov.

Abbasov kan tweedivisiekampioen worden

Abbasov verloor in 2018 zijn ONE Championship-debuut tegen Luis "Sapo" Santos, maar wist na sterke overwinningen tegen Agilan Thani en Yushin Okami zich een partij voor de titel veilig te stellen. In oktober 2019 werd de Zweed Zebaztian Kadestam verslagen en pakte Abbasov de welterweight-titel.

Abbasov verdedigde die titel eenmaal. In november 2020 werd gewonnen van de ongeslagen James Nakashima via TKO in de vierde ronde. Nu mag de Kirgiziër gaan proberen om ook een tweede titel te pakken.

(ONE Championship hanteert andere gewichtsklassen dan de UFC. Zo is welterweight niet 170lbs maar 185lbs en is middleweight niet 185lbs maar 205lbs etc.)

