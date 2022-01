Vorig jaar werd het origineel geplande vierde evenement afgelast in verband met de strengere COVID-19 regels. De organisatie koos er destijds voor om te wachten met het vierde evenement zodat er weer publiek bij kan komen. Dit zal op 13 maart het geval zijn. De locatie is de Gashouder Westergas te Amsterdam.

Tom Breese zal tijdens het Main Event vechten en maakt zijn debuut voor de LFL organisatie. De Engelsman komt over van de UFC. Breese startte zijn MMA carrière in 2010 bij het Engelse BAMMA. Daar wist hij eveneens de titel te pakken en met een ongeslagen record in 2015 bij de UFC te tekenen. Breese had wisselend succes. Met een 5-3 record verliet Breese vorig jaar de organisatie.

De UFC wilde niet verder met de Engelsman omdat hij meerdere keren vlak voor een partij uitviel in verband met medische redenen. Nu kan Breese met een schone lei beginnen bij LFL tegen David Ramires.

Promotioneel debuut

Ramires is een Braziliaan die in 2014 zijn MMA-debuut maakte. Ramires heeft op zijn record onder meer overwinningen staan tegen de Belg Jan Quaeyhaegens en huidig UFC middelgewicht contender Makhmud Muradov.

Ramires maakte tijdens het meest recente LFL-evenement in oktober 2021 zijn promotioneel debuut tegen de hoog aangeschreven Egyptenaar Mohamed Ghalab. Ramires had slechts 35 seconden nodig om de partij via KO in zijn voordeel te beslissen. Nu kan hij dus wederom tijdens het Main Event laten zien wat hij waard is.

