In die finale staat kampioen Vadim Nemkov die het opneemt tegen Corey Anderson.

Het is niet vreemd dat Bellator MMA juist het SAP Center heeft gekozen voor de lang verwachtte rematch tussen AJ McKee en Patricio Freire. McKee is namelijk afkomstig uit Long Beach, Californië en zal het thuispubliek achter zicht hebben. De Amerikaan is misschien wel het allergrootste talent wat Bellator MMA heeft voortgebracht. McKee vocht vanaf zijn allereerste partij voor de organisatie. Uiteindelijk won hij vorig jaar tijdens zijn 18de partij voor de organisatie de titel door een van de meest succesvolle en gedecoreerde kampioenen van de organisatie te verslaan. Namelijk Patricio Freire. McKee won de partij via Guillotine Choke in de eerste ronde. McKee wilde vervolgens voor de lichtgewicht titel vechten tegen Freire, echter liet Freire weten afstand te doen van die titel en zijn titel in de vedergewicht divisie terug te willen winnen. Die kans krijgt hij nu op 15 april.

De andere partij die om de licht-zwaargewicht titel zal gaan is een gevecht tussen kampioen Vadim Nemkov en uitdager Corey Anderson. Anderson is sinds zijn komst van de UFC niet te stuiten geweest. De Amerikaan versloeg zowel Melvin Manhoef, Dovletdzhan Yagshimuradov als Ryan Bader en wist zich door die laatste twee overwinningen te verzekeren van een plek in de finale tegen Vadim Nemkov. Ook Nemkov moest zich door het toernooi heen worstelen. Hij versloeg zowel Phil Davis als Julius Anglickas en wist dus tijdens het toernooi twee keer zijn titel met succes te verdedigen. Nu zullen beide atleten elkaar treffen tijdens het co-main event.

Bekijk hieronder de andere partijen die tot dusver bekend zijn gemaakt.

Tim Johnson vs. Tyrell Fortune

Kyle Crutchmer vs. Michael Lombardo

Shane Keefe vs. Tyson Miller

Gaston Bolanos vs. Cass Bell

