De partij was het derde gevecht op de Main Card. Het is op dit moment ook nog onbekend of Topuria voor het evenement behouden blijft. De Georgiër zelf heeft Dan Ige uitgedaagd via social media. Echter is dat slechts speculatie op dit moment.

Eveneens kunnen we melden dat het gepland short notice-gevecht tussen Michel Pereira en Andre Fialho doorschuift van deze zaterdag naar volgende week. Reden is een positieve COVID-19 test in een van de kampen.

Ad

discovery+ is de nieuwe Home of UFC

Mixed Martial Arts Volkanovski vs. Korean Zombie en Sterling vs. Yan rematch tijdens UFC 273 3 UUR GELEDEN

Maddalena zonder tegenstander

Overigens zit ook Jack Della Maddalena nog altijd zonder tegenstander nadat Warlley Alves geblesseerd uitviel. Het is dus op dit moment de vraag hoe het UFC 270-evenement er in de volledigheid uit komt te zien.

Hou hiervoor Eurosport Nederland in de gaten.

WAAR KIJK JE?

De komende vijf jaar zijn alle evenementen live te zien bij discovery+ en voor elke main card is er op Eurosport live een previewshow te zien, gehost door Nesim El Ahmadi en vaste analist Marloes Coenen.

Mixed Martial Arts Verwacht spektakelstuk tussen Buckley en Alhassan opnieuw ingeboekt, ditmaal voor UFC Vegas 48 3 UUR GELEDEN