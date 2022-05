Echter staat er nog een titelpartij op het programma. Kampioene Rose Namajunas zint op wraak. Zij neemt het op tegen voormalig kampioene Carla Esparza. Esparza wist Namajunas in 2014 voor de inaugurele titel te verslaan. Nu kan de huidig kampioene proberen acht jaar na dato haar revanche te pakken.

Submission koning

Ad

Kampioen Charles Oliveira is inmiddels uitgegroeid tot een van de populairste vechters in de UFC. De Braziliaan die over een ongelooflijk sterke BJJ game beschikt lijkt ook qua stand-up steeds beter te worden. Oliveira kwam in 2010 op zijn 21ste al de UFC binnen. Hij wist zich meteen te onderscheiden met zijn zeer goed grondspel.

UFC UFC 276 | 'The Suga Show' vecht in Las Vegas tegen Pedro Munhoz op 2 juli 23 MINUTEN GELEDEN

Charles Oliveira tijdens zijn UFC debuut in 2010 Foto: Getty Images

Echter na een mindere periode in 2011 besloot de Braziliaan over te stappen naar de vedergewicht divisie. Oliveira wist niet echt een goede winstreak op te bouwen en had moeite om het tegen de top van de divisie te bolwerken. Nadat Oliveira voor de vierde keer zijn streefgewicht overschreed had de UFC er genoeg van en verplichtte de Braziliaan terug te gaan naar het lichtgewicht.

Winstreak van 10 partijen

Bij nader inzien een uitstekende move voor Oliveira. De Braziliaan versloeg Will Brooks, maar verloor vervolgens van Paul Felder. Dit verlies dateert van december 2017. Dit zou het laatste verlies zijn voor Oliveira in de UFC. De Braziliaan won vervolgens acht partijen op rij waaronder overwinningen tegen Kevin Lee en voormalig interim kampioen Tony Ferguson.

Charles Oliveira werd door een grote menigte ontvangen in zijn thuisstad São Paulo na afloop van zijn titeloverwinning tegen Michael Chandler Foto: Getty Images

Het leverde Oliveira een gevecht op om de vacante titel vorig jaar mei tegen Michael Chandler. Oliveira had het moeilijk in de eerste ronde, maar versloeg Chandler uiteindelijk aan het begin van de tweede ronde via TKO en pakte de titel. Oliveira zou vervolgens zeven maanden later met succes de titel verdedigen door Dustin Poirier via Rear Naked Choke Submission te finishen. Nu wacht Justin Gaethje.

Ongekende knockout power

Waar Oliveira het meer van zijn techniek moet hebben is er bij Gaethje meer sprake van een combinatie van techniek en pure kracht. De voormalig WSOF kampioen werd in 2017 met een 17-0 record gecontracteerd door de UFC. Gaethje kreeg meteen een main event aangeboden tegen Michael Johnson. De voormalig WSOF kampioen maakte meteen naam in de lichtgewicht divisie.

De iconische foto van Justin Gaethje's debuut. Na zijn winst tegen Michael Johnson maakte hij een achterwaartse salto nadat hij op de Octagon was geklommen. Foto: Getty Images

In een partij die door de UFC werd verkozen tot gevecht van het jaar versloeg hij Johnson via TKO in de tweede ronde. Het promoveerde Gaethje meteen tot een van de topcontenders van de divisie. Echter kwam het roekeloze vechten van Gaethje, waarmee hij een publiekslieveling is geworden, hem duur te staan. Zowel Eddie Alvarez als Dustin Poirier wisten Gaethje te finishen.

Bonuskoning

Het zorgde ervoor dat Gaethje zichzelf terug moest opwerken in de divisie. Dat deed de Amerikaan. Met knockout overwinningen in de eerste ronde tegen James Vick, Edson Barboza en Donald Cerrone mocht Gaethje voor de interim titel vechten tegen Tony Ferguson. In wederom een fantastische partij was het Gaethje die won via TKO in de vijfde ronde. Hiermee stelde Gaethje zijn titelgevecht veilig tegen de ongeslagen Khabib Nurmagomedov.

Justin Gaethje won in 2020 de interim titel Foto: Getty Images

Gaethje had echter niets in te brengen tegen de oppermachtige Dagestani en verloor via Triangle Choke in de tweede ronde. Gaethje vocht vervolgens een jaar niet en keerde pas eind 2021 terug tegen Michael Chandler. Het gevecht werd via unanimous decision gewonnen door Gaethje. En voor de tweede maal in Gaethje’s UFC carrière werd het gevecht gekozen tot gevecht van het jaar. Nu krijgt Gaethje iets minder dan twee jaar na zijn laatste titelgevecht een nieuwe kans op goud.

Thug Rose

Rose Namajunas kwam in 2014 voor het eerst in beeld bij het grote publiek tijdens het 20ste seizoen van The Ultimate Fighter. Namajunas wist zich als underdog een weg te banen door de competitie via submission overwinningen op Alex Chambers, Joanne Wood en Randa Markos. Hierdoor mocht Namajunas vechten voor de inaugurele titel in het strogewicht tegen Carla Esparza. Esparza was als nummer een gerankt tijdens TUF 20 en liet zien dat zij al verder was in haar carrière. Namajunas verloor via Rear Naked Choke submission in de derde ronde.

Carla Esparza en Rose Namajunas vochten jaren geleden voor de inaugurele strogewicht titel Foto: Getty Images

Namajunas zou vervolgens enorme stappen maken in haar nog jonge carrière en wist met haar sterke groundgame onder meer Paige VanZant en Michelle Waterson te verslaan. Namajunas mocht eind 2017 voor de tweede maal in haar carrière vechten voor de titel tegen de onverslaanbaar geachte Joanna Jedrzejczyk. Namajunas dacht daar anders over. Ditmaal wist ze wel de titel te pakken door de Poolse knockout te slaan in de eerste ronde. Jedrzejczyk eiste een rematch van Namajunas. ‘Thug Rose’ stemde in en versloeg Jedrzejczyk opnieuw. Ditmaal via unanimous decision.

Versloeg drie kampioenen

Namajunas verloor uiteindelijk de titel in haar tweede titelverdediging tegen Jessica Andrade. Na een fantastische eerste ronde van Namajunas werd ze in de tweede ronde vol op haar hoofd gegooid door Andrade waardoor ze verloor via KO. Namajunas zou vervolgens de rematch winnen echter was de titel inmiddels bij Weili Zhang die op haar beurt had gewonnen van Andrade. Namajunas kreeg vervolgens de kans om tegen Zhang de titel te heroveren.

Rose Namajunas met de strogewicht titel om haar schouder Foto: Getty Images

In april vorig jaar pakte Namajunas via KO in de eerste ronde met overtuiging de titel terug. Zowel de UFC als Zhang wilden een rematch. Wederom accepteerde Namajunas de rematch na een snelle KO in de eerste ronde. De rematch was een stuk evenwichtiger. Echter was Namajunas via split decision te sterk. Nu zal Namajunas gaan proberen een spook uit het verleden te revancheren. De rematch tegen Carla Esparza zal acht jaar na dato worden gevochten.

Worstelkoningin

Als je worstelen zegt in het strogewicht zeg je Carla Esparza. De Amerikaanse was de inaugurele kampioene van de divisie. Esparza was Invicta FC kampioene toen ze werd gevraagd om mee te doen aan het 20ste seizoen van The Ultimate Fighter. Esparza maakte haar favorietenrol waar en haalde de finale/titelpartij. Daarin was ze via Rear Naked Choke submission te sterk voor Rose Namajunas. Een lange hegemonie van Esparza werd verwacht in de divisie.

Carla Esparza was de eerste UFC strogewicht kampioene Foto: Getty Images

Niks bleek minder waar. Esparza werd volledig overlopen door de veel betere stand-up van Joanna Jedrzejczyk en raakte haar titel tijdens haar eerste verdediging al kwijt. Esparza won vervolgens drie van de daarop volgende vier partijen en leek uit het dal te kruipen. Echter moest ze na verliespartijen tegen Claudia Gadelha en Tatiana Suarez wederom een pas op de plaats maken.

Winstreak van vijf partijen

De UFC zette vervolgens de ongeslagen Invicta FC kampioene Virna Jandiroba tegenover Esparza. De Amerikaanse vocht sterk en bezorgde Jandiroba haar eerste professionele verlies. Nadat vervolgens in close partijen werd gewonnen van zowel Alexa Grasso als Marina Rodriguez kreeg Esparza te maken met de in de UFC nog ongeslagen Yan Xiaonan. Esparza veegde de vloer aan met de Chinese en won via TKO in de tweede ronde.

Carla Esparza pakte met haar vijfde overwinning op rij de performance of the night bonus Foto: Getty Images

Met een winstreak van vijf partijen leek Esparza genoeg gedaan te hebben om voor de titel te mogen vechten. Echter leek de UFC geen trek te hebben in een nieuwe partij tussen Namajunas en Esparza. Zowel Namajunas als Esparza drongen aan op een nieuw gevecht tussen beiden. Uiteindelijk ging de UFC overstag en zullen beide vrouwen elkaar treffen in het Footprint Center.

Iron Mike

Michael Chandler vocht tussen 2010 en 2020 voor Bellator MMA. De Amerikaan werd lange tijd in verband gebracht met een overstap naar de UFC echter kwam het er pas in 2021 van. Bij Bellator MMA werd Chandler driemaal kampioen in de lichtgewicht divisie en versloeg hij de beste vechters binnen de organisatie. De verwachtingen waren dan ook hoog voor zijn UFC debuut vorig jaar januari tegen Dan Hooker.

Michael Chandler vecht zijn vierde partij in de UFC Foto: Getty Images

Chandler deed wat van hem verwacht werd en won via KO in de eerste ronde. Het leverde de Amerikaan een titelgevecht op voor de vacante titel tegen Charles Oliveira. Na een geweldige eerste ronde waarin hij Oliveira bijna wist te finishen verloor Chandler uiteindelijk in de tweede ronde via TKO. Chandler wist vervolgens zijn meest recente partij ook niet te winnen. In een klassieker werd verloren van Justin Gaethje via unanimous decision waardoor Gaethje nu voor de titel mag vechten.

Onorthodoxe methode

De man die op de meest onorthodoxe manieren traint en vecht is misschien wel Tony Ferguson. De Amerikaan is sinds het winnen van The Ultimate Fighter 13 niet meer weg te denken uit de UFC. Ferguson verloor in zijn vierde UFC partij van Michael Johnson, maar zou vervolgens een ongekende winstreak neerzetten van twaalf partijen. Tijdens deze gevechten werd onder meer gewonnen van Edson Barboza, Rafael Dos Anjos, Anthony Pettis en Donald Cerrone. Ook pakte Ferguson de interim titel door Kevin Lee te verslaan.

Tony Ferguson moet proberen zijn losing streak te doorbreken Foto: Getty Images

Mede door blessures van zowel Khabib Nurmagomedov als Tony Ferguson vochten beide mannen nooit tegen elkaar. De geplande partijen werden nooit tegen elkaar gevochten waardoor Ferguson nooit voor de ‘unified’ titel vocht. Ferguson zag in mei 2020 zijn winstreak gebroken worden door Justin Gaethje. Ferguson heeft sindsdien niet meer het niveau kunnen halen van zijn winstreak van twaalf partijen. Ferguson verloor kansloos van zowel Charles Oliveira als Beneil Dariush en zal moeten winnen van Chandler om relevant te blijven in de divisie.

PRIDE FC Legende

Mauricio Rua bij vechtsportliefhebbers beter bekend als Shogun Rua gaat proberen om zich te revancheren voor een verlies dat hij leed in 2014. Toen was Ovince St.Preux via KO na 34 seconden te sterk. Shogun is een absolute legende in de sport en wist voordat hij de UFC binnenkwam naam te maken bij het Japanse PRIDE FC. Daar won hij van onder meer Quinton ‘Rampage’ Jackson, Kevin Randleman, Ricardo Arona en tweemaal van onze landgenoot Alistair Overeem. Shogun zou in de UFC in mei 2010 de titel winnen door Lyoto Machida in een rematch via KO te verslaan. De titel werd meteen verloren tegen de toen nog opkomende Jon Jones.

Mauricio 'Shogun' Rua gaat voor revanche tegen Ovince St.Preux Foto: Getty Images

Shogun is altijd een sterke speler in de licht-zwaargewicht divisie geweest bij de UFC echter beginnen de jaren inmiddels ook te tellen voor de 40-jarige Chute Boxe vechter. Echter wist Shogun sinds zijn KO verlies tegen OSP in 2014 vijf van in totaal acht gevecht winnend af te sluiten. Hierdoor bleef de Braziliaan tegen de rankings in de divisie aanhikken en af en toe zelfs de 14de of 15de plek in te nemen. Shogun verloor zijn meest recente gevecht tegen Paul Craig en zal zeer gemotiveerd zijn om niet alleen terug te komen met een overwinning, maar ook zeker zijn revanche te pakken op Ovince St.Preux.

Von Preux

In 2013 werd Strikeforce overgenomen door de UFC. Hierdoor kwam Ovince St.Preux terecht bij de grootste organisatie ter wereld. OSP had een goede start in de UFC en pakte vier overwinningen in zijn eerste vier partijen. Onder meer Nikita Krylov werd met een Von Flue Choke submission gefinisht. Vervolgens was top licht-zwaargewicht Ryan Bader te sterk voor de Haïtiaan. St.Preux zou vervolgens echter KO overwinningen pakken tegen zowel Shogun Rua als Patrick Cummins. Echter wist OSP die overwinningen tegen Glover Teixeira geen goed vervolg te geven. OSP had het moeilijk om een goede winstreak op te bouwen, maar kreeg plots een interim titelgevecht aangeboden tegen Jon Jones. St.Preux had weinig in te brengen en verloor via unanimous decision.

Ovince St.Preux heeft een overwinning nodig Foto: Getty Images

In 2017 zou OSP wederom winnen met Von Flue Choke submissions tegen respectievelijk Marcos Rogerio de Lima en Yushin Okami. De fans doopte de Von Flue Choke om in de Von Preux Choke. Nadat OSP vervolgens ook Corey Anderson wist te finishen via een headkick KO leek de weg naar boven weer open te liggen. Echter wist OSP nooit meer een goede winstreak neer te zetten. Hij bleef winstpartijen met verliespartijen afwisselen. Dit deed OSP besluiten om ook af en toe een partij in de zwaargewicht divisie aan te nemen. Dit bleek tot dusver geen goed idee. Zowel Ben Rothwell als Tanner Boser waren te sterk voor OSP. Nu zal St.Preux moeten proberen voor de tweede maal in zijn carrière Shogun Rua te verslaan. En dat zal geen peulenschil worden. Beide mannen kunnen een overwinning goed gebruiken.

Cowboy

De main card wordt geopend door twee MMA veteranen en publiekslievelingen. Donald ‘Cowboy’ Cerrone gaat het opnemen tegen Joe Lauzon. Het is eigenlijk opvallend dat beide mannen nooit eerder tegen elkaar vochten in de UFC. Cerrone kwam na de overname van de WEC door de UFC in 2011 de organisatie binnen. Cerrone vocht overal en altijd. Op elk tijdstip en elk moment kon de UFC een beroep doen op de publiekslieveling. Cerrone’s beste run in de UFC was tussen 2013 en 2015. Toen wist hij acht partijen achter elkaar te winnen. Met onder meer overwinningen op Jim Miller, Benson Henderson en Edson Barboza kreeg Cerrone de kans om voor de titel te vechten tegen kampioen Rafael Dos Anjos. Cerrone gaf niet thuis en werd na 66 seconden via TKO gefinisht.

Donald Cerrone is een van de grootste publiekslievelingen in het MMA Foto: Getty Images

Echter wist de Amerikaan zichzelf met vier finishes weer in de titelrace te komen. Hij werd uiteindelijk een halt toegeroepen door Jorge Masvidal. Cerrone zou vervolgens nog tweemaal verliezen en leek zijn beste tijd achter zich te hebben. Tussen 2018 en 2019 zou de Amerikaan een opleving kennen waar hij onder meer wist te winnen van Mike Perry en Al Iaquinta. Die overwinning in mei 2019 tegen Iaquinta zou voorlopig de laatste zijn uit Cerrone’s carrière. Cowboy wist zijn laatste zes partijen niet te winnen en is naarstig opzoek naar een overwinning die zijn carrière nieuw leven in kan blazen. Deze overwinning zou moeten komen tegen Joe Lauzon.

De definitie van taai

Lauzon is met zijn 37 jaar maar twee jaar jonger dan Cerrone. De Amerikaan kwam in 2006 de UFC binnen. Lauzon stond al gepland om mee te doen aan The Ultimate Fighter 5, maar de UFC had een invaller nodig om het op te nemen tegen voormalig kampioen Jens Pulver. Lauzon was een gigantische underdog en deed wat niemand had verwacht. Hij sloeg Pulver KO in de eerste ronde. Ondanks dit gegeven moest Lauzon toch gewoon via TUF de UFC bereiken. Lauzon verloor van latere finalist Manvel Gamburyan, maar werd toch door de UFC binnengehaald. Lauzon die eigenlijk veel meer een grondspecialist is dan een stand-up vechter zou nooit in de top van de divisie vechten.

Joe Lauzon gaat zijn zestiende jaar als UFC vechter in Foto: Getty Images

Daarvoor verloor hij teveel partijen tegen de betere tegenstanders. Echter was Lauzon wel altijd competitief en wist hij ook een aantal sterke overwinningen te pakken tegen onder meer Jeremy Stephens, Takanori Gomi, Michael Chiesa en Diego Sanchez. In oktober 2019 wist Lauzon zijn losing streak van drie partijen eindelijk te doorbreken door Jonathan Pearce via TKO in de eerste ronde voor eigen publiek te finishen. Het was voor Lauzon een prachtig moment om zijn carrière te beëindigden. Lange tijd speelde de Amerikaan met de gedachte om te stoppen. Echter werd het waakvlammetje weer een vuurtje en tekende hij een nieuwe verbintenis begin dit jaar om het op te nemen tegen Donald Cerrone. Lauzon keert dus voor het eerst sinds tweeënhalf jaar terug in de Octagon tijdens UFC 274.

Prelim Pareltje

Eigenlijk is het niet te doen om op dit evenement een persoon aan te wijzen als prelim pareltje. Echter hebben we bij Eurosport toch een keuze gemaakt. Deze keuze is gevallen op de Portugees Andre Fialho. Fialho werd in januari van dit jaar gecontracteerd door de UFC en gaat al zijn derde partij vechten. Fialho verloor zijn debuutpartij met slechts vier dagen voorbereiding van Michel Pereira in een competitief gevecht.

UFC Vegas 51 | Andre Fialho finisht Miguel Baeza

Vervolgens nam hij weer een invalpartij aan vorige maand tegen Miguel Baeza. Fialho pakte de ‘Performance of the Night’ bonus door Baeza via KO in de eerste ronde te finishen. Fialho liet vervolgens weten graag tijdens UFC 274 te willen vechten. UFC president Dana White accepteerde de vraag naar een partij. Echter werd het gevecht pas afgelopen zaterdag officieel beklonken nadat tegenstander en debutant Cameron VanCamp zijn handtekening onder het contract zette. Wederom dus een partij met minimale voorbereiding voor de bij Sanford MMA trainende Fialho.

Het volledige programma voor UFC 274!

De officiële poster voor UFC 274 Foto: Getty Images

Main Card

- Charles Oliveira vs. Justin Gaethje

- Rose Namajunas vs. Carla Esparza

- Michael Chandler vs. Tony Ferguson

- Mauricio “Shogun” Rua vs. Ovince St.Preux

- Donald Cerrone vs. Joe Lauzon

Preliminary Card

- Randy Brown vs. Khaos Williams

- Francisco Trinaldo vs. Danny Roberts

- Macy Chiasson vs. Norma Dumont

- Brandon Royval vs. Matt Schnell

Early Preliminary Card

- Blagoy Ivanov vs. Marcos Rogerio de Lima

- Andre Fialho vs. Cameron VanCamp

- Tracy Cortez vs. Melissa Gatto

- Kleydson Rodrigues vs. CJ Vergara

- Ariane Carnelossi vs. Loopy Godinez

- Journey Newson vs. Fernie Garcia

Waar kijk je UFC 274?

Al met al kun je weer veel spektakel verwachten bij discovery+ .Wil je dit evenement niet missen? Sluit dan een abonnement af op discovery+. Alle Main Card gevechten (inclusief PPV’s) kun je hier bekijken. De previewshow begint zondagochtend om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen & Germaine de Randamie zijn eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

UFC UFC 276 | Voormalig kampioen Lawler treft Barberena op 2 juli in Las Vegas 7 UUR GELEDEN