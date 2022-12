Hierdoor zal de Amerikaan een aantal bloedonderzoeken moeten ondergaan aangezien op dit moment de infectie dus niet op een goede manier kan worden behandeld.

Revalidatie

Poirier zelf is hoopvol zoals hij liet weten op Twitter.

Overwinning

Poirier vocht vorige maand nog in New York tegen Michael Chandler. De Amerikaan won toen via Rear Naked Choke submission in de derde ronde. Het is afwachten op dit moment wanneer Poirier terugkeert in de Octagon. Het herstelproces zal nog wel even duren.

