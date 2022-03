Masvidal wordt onder meer verdacht van het toebrengen van lichamelijk letsel en crimineel wangedrag. Dit zijn twee zaken die onder de noemer misdrijf vallen. Het dossier van de arrestatie van Masvidal is ingezien door ESPN en er zou naar verluidt een borgsom van 15.000 dollar zijn vastgesteld.

Het ging maandagavond mis toen Masvidal tot twee keer toe een man in het gezicht zou hebben geslagen voor de deur van een steakhouse in Miami Beach. De ene vuistslag was tegen de mond en de andere belandde op een oogkas. Het slachtoffer zou een gebroken tand hebben opgelopen en een beschadigde Rolex.

Het kan haast niet anders of dat slachtoffer luistert naar de naam Covington, aangezien er na het incident verder werd gebakkeleid via de socials waarbij Covington contact zocht met Masvidal en zich afvroeg waar zijn rivaal toch allemaal mee bezig was.

Covington versloeg Masvidal in de Octagon, maar Masvidal was ontdaan omdat Covington beledigingen zou hebben geuit over diens kinderen. Masvidal behoort tot de populairste vechters binnen de UFC. In het verleden waren Covington en Masvidal beste vrienden, maar die tijd is geweest.

Vroeger vrienden

De twee wonen bij elkaar in de buurt en Masvidal had al eens min of meer aangekondigd dat hij zijn vuisten zou laten spreken als hij Covington zou treffen in South Florida, waar beiden trainen en wonen.

Eerder op donderdag werd bekend dat bad boy Conor McGregor was gearresteerd, omdat hij verschillende verkeersovertredingen zou hebben begaan in zijn Bentley.

