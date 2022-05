UFC Vegas 54 | "Dit is de grootste partij van mijn carrière" - Aleksandar Rakic

Vijf ronden

Het wordt de eerste keer voor Aleksandar Rakic dat hij ingepland staat voor een vijf ronden partij en de tweede keer dat hij een main event vecht. De Servische Oostenrijker is zeer content met dit gegeven. Hij verwacht dat hij zijn complete game kan laten zien en dat zijn toekomstige partijen allemaal voor vijf ronden gepland zullen worden.

Coaching

Rakic heeft een nieuwe conditietrainer in dienst genomen. Hij had al een prestatiecoach, maar wil up-to-date blijven en zichzelf continu verbeteren. Rakic heeft in de tijd dat hij niet gevochten heeft aan alle facetten van het MMA spel gewerkt.

Aleksandar Rakic met zijn team Foto: Getty Images

Hij is klaar voor een vijf ronden partij of een snelle finish. Het maakt Rakic niet uit. Het ligt ook aan het gameplan van zijn tegenstander. Daarop zal hij reageren en de partij naar zich proberen toe te trekken.

Grootste gevecht

Rakic wilde eigenlijk al eerder vechten alleen kwam niets van de grond. De Servische Oostenrijker is zeer blij met een naam als Jan Blachowicz als tegenstander. Hij kijkt erg uit naar deze partij. Het is het grootste gevecht van zijn MMA carrière. Bij een overwinning verwacht Rakic voor de titel te mogen vechten.

Kickboksachtergrond

Het maakt Rakic niet uit of het gevecht staand of op de grond is. Rakic zegt op beide vlakken goed uit de voeten te kunnen. Echter prefereert hij wel het staande gevecht aangezien dit ook zijn achtergrond is. Van zijn 14de tot zijn 19de vocht Rakic ongeveer veertig tot vijftig kickbokspartijen.

UFC Rotterdam

Rakic maakte overigens zijn UFC debuut in 2017 in Rotterdam. Rakic praat met veel plezier over zijn succesvolle debuut. Hij won destijds via unanimous decision van Francimar Barroso.

Aleksandar Rakic won zijn UFC debuut in Rotterdam Foto: Getty Images

Het is jammer volgens Rakic dat het gevecht tussen Blachowicz en hemzelf niet in Europa wordt gevochten. Hij had graag voor het Europese publiek zijn kunsten vertoond. Maar uiteindelijk maakt het niets uit. Een gevecht is een gevecht.

Teixeira vs. Prochazka

Uiteraard is Rakic ook zeer benieuwd naar de uitkomst in het titelgevecht volgende maand tussen kampioen Glover Teixeira en Jiri Prochazka. Rakic zegt hoe langer de partij duurt hoe meer dat in het voordeel gaat zijn van Teixeira. Echter als de Braziliaan niet de stoten van Prochazka goed kan verwerken zal het een korte partij worden.

Rakic hoopt dat Teixeira wint. Teixeira is namelijk al een stuk ouder dan Prochazka en Rakic verwacht dat hij Prochazka in de toekomst sowieso nog wel een keer zal tegenkomen.

Raket

Zijn bijnaam ‘Rocket’ komt door de snelheid van zijn knockouts met trappen. Eveneens lijkt het woord Raketa (Servisch voor raket) op Rakic.

Rakic doet een 'Balotelli-tje' Foto: Getty Images

Waar kijk je UFC Vegas 54?

De previewshow begint zondagochtend om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+

