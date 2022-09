UFC Vegas 67

Het gevecht werd bekend gemaakt door La Sueur. Inmiddels hebben beide kanten de partij bevestigd.

TUF winnaar

Kelvin Gastelum vecht inmiddels al een lange tijd voor de UFC. De Amerikaan van Mexicaanse afkomst deed in 2013 als ongeslagen en onbekende vechter mee aan het zeventiende seizoen van The Ultimate Fighter. Gastelum won als grootste underdog van het seizoen de finale door Uriah Hall te verslaan. Gastelum vocht vervolgens verdienstelijk in de weltergewicht divisie, maar had de grootste moeite zijn gewicht te halen. Nadat hij 10 pond te zwaar woog tegen Tyron Woodley werd hij verplicht naar het middengewicht gestuurd.

Kelvin Gastelum Foto: Getty Images

Daar won hij van Nate Marquardt en smeekte de UFC om een herkansing in het weltergewicht. Na vervolgens te winnen van ex-kampioen Johny Hendricks, maar weer gewicht te missen moest Gastelum voorgoed naar het middengewicht. Gastelum won onder meer van Michael Bisping en 'Jacaré' Souza, maar zou vervolgens in een hele moeilijke periode terecht komen. Van zijn laatste vijf partijen won Gastelum alleen van Ian Heinisch. Wel dient te worden vermeld dat Gastelum vocht tegen de top van de divisie in Israel Adesanya, Robert Whittaker en Jared Cannonier. Hij was competitief in al die partijen. Nu wacht Nassourdine Imavov.

Toptalent

Nassourdine Imavov werd in Dagestan geboren, maar vertrok op zijn tiende naar Frankrijk en heeft inmiddels een Frans paspoort. De vechter die bij MMA Factory Paris onder meer traint met voormalig interim zwaargewicht kampioen Ciryl Gane is een van de grootste talenten in de UFC middengewicht divisie. Na een overwinning in 2019 op ex UFC-vechter Jonathan Meunier tekende Imavov in 2020 bij de grootste MMA organisatie ter wereld.

Nassourdine Imavov tijdens mediadag in Parijs Foto: Eurosport

Imavov versloeg tijdens zijn debuut Jordan Williams via unanimous decision, maar liep vervolgens tegen een majority decision verlies op tegen de sterk worstelende Phil Hawes. Imavov's status als toptalent in de divisie kreeg pas echt gehalte na zijn dominante TKO overwinning op Ian Heinisch. Nadat hij hetzelfde flikte tegen Edmen Shahbazyan vier maanden later kwam Imavov voor het eerste de middengewicht rankings binnen. In zijn meest recente partij nam hij het voor eigen publiek op tegen Joaquin Buckley. Imavov won het gevecht via unanimous decision en krijgt nu te maken met Kelvin Gastelum.

UFC Vegas 67



- Jeff Molina vs. Jimmy Flick - Kelvin Gastelum vs. Nassourdine Imavov

