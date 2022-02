Echter beginnen we met de eerste partijen van de avond.

De early prelims werden geopend door William Knight en Maxim Grishin. Knight was tijdens de weging bijna zes kilo te zwaar en had erg veel mazzel dat tegenstander Grishin de partij een gewichtsklasse hoger accepteerde. Grishin was te sterk over drie rondes en versloeg de te zware Knight via unanimous decision.

Vervolgens maakte “Blood Diamond” zijn UFC debuut. De echte naam van de Zimbabwaan is Mike Mathetha echter wil hij “Blood Diamond” genoemd worden. Hij nam het op tegen Jeremiah Wells. Een zeer kolderiek moment in het begin van de partij. Wells rende langs de Octagon en struikelde. Mathetha profiteerde bijna, maar kwam in het vervolg te kort. De teamgenoot van Adesanya is weliswaar een goede stand-up vechter maar een echte rookie op de grond. Wells wist dit en finishte “Blood Diamond” via een Rear Naked Choke in de eerste ronde. Mathetha tikte niet af waardoor hij bewusteloos werd “gechoked”.

Silva de Andrade en Morozov winnen Fight of the Night

De derde partij van de avond werd door de UFC beloond met de Fight of the Night bonus en dat was meer dan terecht. Sergey Morozov begon fantastisch aan de partij en wist Douglas Silva de Andrade te domineren zowel staand als op de grond in de eerste ronde. Een 10-8 ronde was dan ook absoluut niet ondenkbaar. Echter kwam Silva de Andrade fantastisch terug in de tweede ronde. Morozov had geen antwoord op de spectaculaire technieken van de Braziliaan en werd net als collega “Blood Diamond” bewusteloos “gechoked” in de tweede ronde. Een fantastische partij!!

De laatste twee partijen van de early prelims eindigden in een unanimous decision. Zo wist Jacob Malkoun (teamgenoot van Whittaker) zich naar een overwinning te worstelen tegen de op dat moment ongeslagen AJ Dobson. Dobson wordt getraind door MMA legende Mark Coleman. Echter had de Amerikaan geen antwoord op de sterke worstelgame van Malkoun in de laatste twee ronden. Ook Ronnie Lawrence won zijn partij tegen Mana Martinez. Lawrence dicteerde de partij in de eerste twee ronden, maar ging zwaar knockdown in de derde ronde. Het had niet veel gescheeld of de scheidsrechter had de partij gestopt. Dit gebeurde niet waardoor Lawrence de overwinning pakte.

De prelims waren minder spectaculair dan de early prelims. Carlos Ulberg (teamgenoot van Adesanya) kende weinig problemen met Fabio Cherant. Cherant kon de afstand niet overbruggen waardoor Ulberg zich via punten betrekkelijk makkelijk naar een unanimous decision overwinning vocht. Voor Cherant zou dit wel eens een pijnlijke nederlaag kunnen zijn. De Amerikaan verloor al zijn drie UFC partijen en mag hopen dat de UFC hem nog een vierde kans geeft.

UFC271 | Kyler Phillips verslaat Marcelo Rojo met een armbar

Een partij die op voorhand niet kon tegenvallen was het gevecht tussen Kyler Phillips en Marcelo Rojo. Beide mannen zitten altijd in attractieve partijen. De UFC haalde op vrijdag de partij opeens van de PPV af en zette het gevecht op de prelims. Een aparte keuze uiteindelijk aangezien de partij inderdaad aan de verwachtingen voldeed. Phillips was echter wel zoals verwacht een maatje te groot voor de zeer agressief vechtende Argentijn. Met een schitterende Armbar submission won Phillips in de derde ronde en maakte hij een statement naar de rest van de bantamgewicht divisie.

MMA pionier voor vrouwen Roxanne Modafferi neemt afscheid

De voorlaatste prelim van het evenement stond in het teken van Roxanne Modafferi. De MMA pionier voor vrouwen nam afscheid in haar 45ste professionele partij. Ze nam het op tegen de jonge ongeslagen Casey O’Neill. Modafferi kwam dan weliswaar te kort via split decision. De veterane liet wederom zien ongelooflijk taai te zijn en gaf O’Neill (die terecht won) haar moeilijkste partij tot dusver. Na afloop van de partij nam de altijd zeer professionele en geliefde “Happy Warrior” afscheid van het publiek.

Over afscheid gesproken…daar denkt Andrei Arlovski nog lang niet aan. De voormalig kampioen uit Wit-Rusland blijft (oneerbiedig gezegd) de perfecte gatekeeper in de UFC zwaargewicht divisie. De Wit-Rus verliest van de gerankte vechters. Echter alles wat daar onder zit bijt zich stuk op Arlovski. Zo ook Jared Vanderaa. De Amerikaan kon geen vuist maken in de eerste twee ronden tegen de sluwe vos Arlovski. Vanderaa wist uiteindelijk in de derde ronde wel te scoren en daarmee de laatste ronde te winnen. Dit was uiteraard niet genoeg. Althans dat vond iedereen behalve jurylid Robert Alexander. Net als in de vorige partij was hij de enige met een afwijkende scorekaart waardoor Arlovski niet via unanimous decision, maar via split decision won. Gelukkig was het de laatste partij voor Alexander en mocht hij zijn biezen pakken.

Mr. Entertainment Bobby Green maakte er weer een show van

De UFC wil tijdens de PPV opener altijd een partij hebben staan waar men van te voren uit kan opmaken dat het een zeer attractief gevecht is. Dan heb je aan Bobby Green en Nasrat Haqparast twee vechters die niet teleurstellen. Green die aan zijn tweede jeugd is begonnen in de UFC vocht een fantastische partij. Met zijn zeer technisch boksen en beweeglijkheid gaf hij de continu aanvallende Haqparast het nakijken. Het was bewonderenswaardig dat Haqparast vijftien minuten lang naar voren bleef vechten. Echter had hij vrijwel niets in te brengen tegen een Green die met zijn handen laag en “head movement” constant Haqparast wist te raken. Green won dan ook na drie ronden via unanimous decision. De vijfde overwinning in zeven partijen voor “The King”.

Green in kenmerkende pose vraagt aan Haqparast of hij nog wat gaat doen Foto: Getty Images

Vervolgens was het de beurt aan San Antonio, Texas’ Alexander Hernandez. Hernandez had ongelooflijk veel kabel gemaakt in de media omdat zijn partij in eerste instantie op de early prelims stond. De UFC bleek hier toch gevoelig voor en gaf Hernandez de kans om zich te bewijzen op de PPV card. Tegenstander was grondspecialist Renato Moicano. Hernandez kon zijn uitverkiezing echter niet waarmaken. De eerste ronde was weliswaar zeer competitief, maar Moicano wist in de tweede ronde Hernandez aan het wankelen te brengen en de partij uiteindelijk via Rear Naked Choke submission te finishen. Een hard gelag voor “The Great Ape” die voor eigen publiek dus niet kon overtuigen. Hij zou echter niet de laatste publiekslieveling zijn die teleur zo stellen.

Cannonier en Tuivasa imponeren en pakken belangrijke overwinningen

Tijdens de derde partij op de main card stond er veel op het spel. Jared Cannonier nam het op tegen Derek Brunson in de middengewicht divisie. Beide mannen wisten dat ze met een overwinning zo goed als verzekerd waren van een titelgevecht in de nabije toekomst. Cannonier meer bekend om zijn stand-up game terwijl Brunson het echt van zijn worstelen moet hebben. “Blonde Brunson” begon sterk aan de partij en wist Cannonier een paar keer naar de grond te brengen. Aan het einde van de eerste ronde wist Brunson zijn collega neer te slaan en had hij bijna een Rear Naked Choke submission te pakken. Echter werd Cannonier gered door de klok. Brunson kon de lijn van de eerste ronde echter niet doorzetten en raakte steeds meer uitgeput. Cannonier bleef komen en wist uiteindelijk Brunson in de tweede ronde aan het wankelen te brengen. Brunson ging neer waarna Cannonier een paar vernietigende ellebogen plaatste. Brunson ging KO en Cannonier leek zich te verzekeren van een titelgevecht. In ieder geval kreeg de “Killa Gorilla” wel een bonus van 50.000 dollar voor zijn finish.

De opwarmer voor het main event was een zwaargewicht partij tussen thuisfavoriet Derrick Lewis en Tai Tuivasa. Beide mannen zijn KO monsters en etaleerden dat al meerdere malen in de Octagon. Lewis die niet in Houston werd geboren, maar daar inmiddels al jaren woont en traint is ongekend populair bij het publiek. Dit bleek ook tijdens de partij tegen Tuivasa. Lewis vocht sterk de eerste ronde en mixte zowaar stoten met zijn worstelspel. Lewis wist ongelooflijk harde stoten op Tuivasa te landen. Echter liet de Australiër zien dat hij een kin van graniet heeft en vocht hij verder. Lewis raakte zoals vaker moe naarmate de partij vorderde. Tuivasa knokte zich terug in de partij en wist met zijn rug tegen de kooi een kiezelharde elleboog te landen bij Lewis. Lewis ging “faceplant” neer en de sensatie was compleet. Tuivasa die twee jaar geleden nog op het randje stond van ontslag na drie verliespartijen op rij heeft zich compleet terug geknokt en zal waarschijnlijk als de nieuwe rankings naar buiten komen in de Top 5 van de divisie staan. Eveneens pakte de sympathieke Australiër de 50.000 dollar bonus voor performance of the night. Voor Lewis een nieuwe deceptie voor zijn eigen publiek. Net als Hernandez eerder kon hij de hoge verwachtingen niet waarmaken.

UFC271 | Tai Tuivasa verslaat Lewis met waanzinnige knockout

Adesanya behoudt titel in boeiende rematch tegen Whittaker

De hoofdpartij van de avond was een gevecht waar veel mensen al lang naar uitkeken. Een rematch tussen middengewicht kampioen Israel Adesanya en voormalig kampioen Robert Whittaker. Whittaker verloor de belt in 2019 aan “Izzy” via KO in de tweede ronde. Whittaker won vervolgens drie partijen achter elkaar en Adesanya verdedigde meerdere malen zijn belt. Afgelopen nacht stonden beide mannen wederom tegenover elkaar. Het gevecht was een stuk competitiever dan de eerste partij. Adesanya ging sterk van start en wist Whittaker knockdown te slaan in de eerste ronde. Echter knokte Whittaker zich terug in de partij. Adesanya die vooral met trappen en lange stoten probeerde punten te scoren wist Whittaker vrij goed van zich af te houden. Whittaker daarentegen probeerde korter bij te komen en met takedowns de nodige punten te vergaren. Whittaker won ronde vijf. Ronde twee, drie en vier waren allemaal zeer close en konden eigenlijk beide kanten op. Uiteindelijk won Adesanya de partij via unanimous decision. Hiermee behield de Nieuw-Zeelandse Nigeriaan zijn titel. Whittaker liet weten dat hij dacht voldoende gedaan te hebben voor de overwinning. Adesanya liet weten dat hij Jared Cannonier graag in de toekomst treft. Bij voorkeur in juni.

UFC271 | Adesanya behoudt middengewichttitel op punten

UFC Vegas 48 volgende week!!!

Al met al een heel leuk evenement. Volgende week zijn we terug bij Eurosport en discovery+ met het Fight Night evenement UFC Vegas 48. Dan zal Johnny Walker zijn opwachting gaan maken in de licht-zwaargewicht divisie tegen Jamahal Hill. De previewshow begint zondagochtend om 00.00u en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 01.00u is het tijd op discovery+ voor de main card.

