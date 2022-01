Het is voor de UFC het eerste Europese evemenent van het jaar. De O2 Arena in Londen is het decor.

Arnold Allen zit sinds 2015 in de UFC. De Engelsman heeft tot dusver al zijn partijen gewonnen in de Octagon. Blessures en visumproblemen hebben er echter voor gezorgd dat hij regelmatig maar een keer per jaar in actie kwam.

Allen laat altijd sterk grondspel zien en wist in zijn meest recente partij Sodiq Yusuff te verslaan. Met een winstreak van tien gevechten en een 8-0 record in de UFC treft hij nu Dan Hooker.

Dan Hooker Foto: Getty Images

Hooker maakt na ruim vijf jaar zijn comeback in de vedergewicht divisie. De vechter uit Nieuw-Zeeland vocht tussen 2014 en 2016 al in die divisie, maar had weinig succes en ging een divisie omhoog. In de lichtgewicht divisie werd Hooker een contender. Hij won onder meer van Jim Miller, Gilbert Burns en Paul Felder.

Echter werden toppartijen tegen Dustin Poirier, Michael Chandler en Islam Makhachev verloren. Dit deed Hooker besluiten terug te gaan naar vedergewicht.

Bekijk hier de card tot dusver



Alexander Volkov vs. Tom Aspinall

Arnold Allen vs. Dan Hooker

Shamil Abdurakhimov vs. Sergei Pavlovich

Jack Shore vs. Timur Valiev

Makwan Amirkhani vs. Mike Grundy



Molly McCann vs. Luana Carolina

Paddy Pimblett vs. Kazula Vargas

Cody Durden vs. Muhammad Mokaev

Jake Hadley vs. Allan Nascimento

Cory McKenna vs. Elise Reed

