Beide vrouwen treffen elkaar op een nog onbekende locatie tijdens een UFC-evenement. MMA Fighting maakte eerder een mondeling akkoord bekend. Inmiddels hebben beide kanten de partij bevestigd.

Voor Andrade gaat het haar eerste strogewicht partij worden sinds haar verlies in de zomer van 2020 tegen Rose Namajunas. Die partij was destijds niet voor de titel. Andrade ging verder in de vlieggewicht divisie. Na een overwinning in de eerste ronde tegen Katlyn Chookagian vocht Andrade voor de vlieggewicht titel tegen de koningin van die divisie Valentina Shevchenko.

Andrade had weinig tot niets in te brengen en verloor via TKO in de tweede ronde. De Braziliaanse revancheerde zich september vorig jaar met een TKO win in de eerste ronde tegen Cynthia Calvillo. Nu wacht Amanda Lemos.

Amanda Lemos vecht eerste UFC Main Event op 23 april Foto: Getty Images

Lemos kwam de UFC binnen als bantamgewicht. De Braziliaanse verloor haar debuutpartij en tot overmaat van ramp werd ze twee jaar geschorst in verband met het gebruik van verboden middelen. Lemos kwam echter beresterk terug. Twee gewichtsklassen lager in de strogewicht divisie heeft ze nu een winstreak van vijf gevechten te pakken.

Meest recent versloeg ze Angela Hill ternauwernood via split decision. Beide vrouwen kregen de Fight of the Night bonus voor die partij.

UFC op 23 april

Jessica Andrade vs. Amanda Lemos

Maycee Barber vs. Montana De La Rosa

Sumudaerji vs. Manel Kape

Clay Guida vs. Claudio Puelles

Tanner Boser vs. Rodrigo Nascimento

Tyson Pedro vs. Ike Villanueva

Aoriqileng vs. Cameron Else

Preston Parsons vs. Louis Cosce

Dean Barry vs. Mike Jackson

