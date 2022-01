De locatie van het evenement is nog niet bekend. De partij tussen de nummer 4 en 6 van de divisie werd eerder al bekend gemaakt door MMA Junkie . Inmiddels is de partij officieel.

Viviane Araújo is al vanaf ze de UFC binnenkwam in een zeer sterke vechtster gebleken. Araújo won haar eerste twee partijen in de UFC waaronder een harde knockout overwinning tegen Talita Bernardo. Araújo verloor vervolgens van Jessica Eye waardoor ze iets terugviel in de rankings.

De Braziliaanse won vervolgens weer twee partijen en werd in 2021 gematcht tegen voormalig titeluitdaagster Katlyn Chookagian. Araújo verloor een zeer controversiële unanimous decision. De bedoeling was dat ze in januari van dit jaar zou vechten tegen Alexa Grasso. Echter moest de Braziliaanse in verband met een blessure verstek laten gaan. Nu wacht Andrea Lee.

Andrea Lee gaat voor drie op een rij op 14 mei Foto: Getty Images

Lee begon in 2017 haar UFC carrière voortvarend. De voormalig LFA kampioene won drie op een rij en leek recht op de Top 5 van de divisie af te gaan. Echter kwam er een kink in de kabel. Zowel op sportief als privé gebied had Lee problemen. Ze verloor drie gevechten achter elkaar. De UFC bleef echter in haar geloven.

In 2021 wist Lee zichzelf te hervinden. Met voortijdige overwinningen op zowel Antonina Shevchenko als Cynthia Calvillo wist Lee in de Top 6 van de divisie te komen. Nu wacht de nummer 4 Viviane Araújo.

UFC gevechten op 14 mei

Lauren Murphy vs. Miesha Tate

Viviane Araújo vs. Andrea Lee

