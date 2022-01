Het gevecht vindt plaats in de Welterweight divisie. Meerdere bronnen weten dit nieuws aan Eurosport te bevestigen na een Twitter bericht van Dan Levi (@BestFightPicks).

Het evenement op 16 april heeft nog geen locatie.

Baeza is een talent uit de MMA Masters stal en kwam via de Dana White's Contender Series de UFC binnen. Na drie overwinningen tegen respectievelijk Hector Aldana, Matt Brown en Takashi Sato die allemaal in een finish eindigden werd Baeza gematcht tegen Santiago Ponzinibbio.

Zowel Baeza als Lima kunnen een overwinning érg goed gebruiken

In een fantastische partij verloor Baeza uiteindelijk via split decision. Beide mannen kregen de Fight of the Night bonus echter was Baeza wel zijn ongeslagen record kwijt. Tijdens zijn meest recente partij verloor Baeza wederom. Ditmaal via TKO tegen Khaos Williams. Baeza zal dus moeten winnen van Lima om weer naar boven te kunnen kijken.

Dhiego Lima is de jongere broer van Bellator vechter Douglas Lima. De Braziliaan is bezig aan zijn tweede run in de UFC. Lima begon zijn eerste run tijdens het 19de seizoen van The Ultimate Fighter. Hij wist de finale te halen maar verloor van Eddie Gordon. Na vervolgens maar een overwinning te pakken in zijn daarop volgende drie partijen werd zijn contract bij de UFC niet verlengt.

Lima vocht zich uiteindelijk een weg terug naar de UFC tijdens het 25ste seizoen van The Ultimate Fighter. Wederom haalde de Braziliaan de finale en wederom werd verloren, ditmaal van Jesse Taylor. Tussen 2018 en 2019 wist Lima voor het eerst drie partijen achter elkaar te winnen in de UFC. Echter was 2021 een jaar om snel te vergeten. Lima verloor tweemaal en kan net als Baeza een overwinning héél erg goed gebruiken.

UFC op 16 april (tot dusver)

Miguel Baeza vs. Dhiego Lima

Drakkar Klose vs. Brandon Jenkins

Rafa Garcia vs. Jesse Ronson

