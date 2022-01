Het evenement heeft nog geen officieel bekende locatie. MMA Fighting meldde de partij. De partij tussen Jessica Andrade en Amanda Lemos die door veel websites al wordt bestempeld als Main Event is volgens onze informatie nog niet getekend. Deze is dus nog niet officieel.

Tanner Boser is een Canadese vechter die in 2019 door de UFC werd getekend. Boser was een meervoudig kampioen bij het Canadese Unified MMA. Boser won zijn UFC debuut tegen Daniel Spitz, maar zou vervolgens verliezen van de op dat moment nog niet erg bekende Ciryl Gane. Boser zou zich echter oprichten en zijn daarop volgende twee partijen via spectaculaire KO's winnen. Helaas voor Boser zat hij vervolgens twee keer aan de verkeerde kant van de decision.

Echter viel voor beide verliespartijen van de Canadees wel iets te zeggen. Zowel in de partij tegen Andrei Arlovski als tegen Ilir Latifi had het dubbeltje ook de andere kant op kunnen vallen. In zijn meest recente partij liet Boser het niet op een jurybeslissing aankomen. Ovince St.Preux werd in de tweede ronde gefinisht. Nu wacht Zé Colmeia, beter bekend als Rodrigo Nascimento.

Rodrigo Nascimento keert voor het eerst terug in de Octagon sinds zijn schorsing Foto: Getty Images

Zé Colmeia wat in het Portugees Yogi Bear betekend is de bijnaam van de Braziliaan Nascimento. Nascimento kwam in 2019 via de Dana White's Contender Series de UFC binnen. Nascimento won via Arm-Triangle Choke submission in de eerste ronde van Michal Martinek. UFC president Dana White was onder de indruk en gaf de Braziliaan een UFC contract. Nascimento ging voortvarend van start met een overwinning tegen Don'Tale Mayes.

Echter ging hij in zijn tweede UFC zwaar knockout tegen Chris Daukaus in de eerste ronde. Nascimento was de favoriet bij het ingaan van de partij. De Braziliaan leek in zijn meest recente partij orde op zaken te stellen met een TKO overwinning tegen Alan Baudot. De overwinning werd "Zé Colmeia" afgepakt nadat er verboden middelen in zijn bloed werden aangetroffen. In april is de schorsing van Nascimento voorbij en kan hij gaan proberen voor het eerst sinds mei 2020 weer een officiële winstpartij aan zijn record toe te voegen.

UFC gevechten op 23 april

Jessica Andrade vs. Amanda Lemos (beoogd Main Event, nog NIET bevestigd!!)

Maycee Barber vs. Montana De La Rosa

Clay Guida vs. Claudio Puelles

Tyson Pedro vs. Ike Villanueva



Tanner Boser vs. Rodrigo Nascimento

Aoriqileng vs. Cameron Else

Preston Parsons vs. Louis Cosce

Dean Barry vs. Mike Jackson

