Het evenement staat gepland in het UFC APEX te Las Vegas. De UFC maakte het gevecht bekend via de Chinese social media kanalen.

Bueno Silva zet carrière voort in de bantamgewicht divisie

Mayra Bueno Silva wist in 2018 tijdens de Braziliaanse versie van de Dana White's Contender Series via een Ninja Choke submission een contract af te dwingen bij de UFC. De Braziliaanse vocht een moeilijk UFC debuut tegen Gillian Robertson, maar wist laat in de eerste ronde uit het niets een Armbar submission overwinning te pakken. Dit zorgde ervoor dat Bueno Silva behoorlijk wat hype achter haar had in haar daarop volgende partij tegen Maryna Moroz.

Echter bleek Moroz over drie ronden te sterk en verloor Bueno SIlva haar ongeslagen status. In haar meest recente drie partij won Bueno Silva alleen van Mara Romero Borella. Fiorot was te sterk en De La Rosa ontsnapte tegen Bueno Silva omdat de Braziliaanse een punt in mindering kreeg omdat ze de kooi greep. Met maar een overwinning in haar laatste vier partij gaat Bueno Silva het nu een gewichtsklasse hoger proberen.

Yanan won slechts een van in totaal vier UFC partijen

Wu Yanan heeft eveneens haar draai in de UFC nog niet echt weten te vinden. De Chinese won slechts een partij van in totaal vier optredens. Alleen Lauren Mueller werd verslagen. Yanan vocht voor het laatst in januari 2021. Dit kwam mede doordat een partij tegen voormalig kampioene Nicco Montaño kwam te vervallen in de zomer. De Chinese zou het eigenlijk op gaan nemen volgende week tegen Josiane Nunes, maar werd om onbekende redenen van de partij gehaald. Nu zal ze dus pas in april haar opwachting maken.

Wu Yanan vecht voor tweede UFC overwinning op 16 april Foto: Getty Images

UFC Vegas 51

Vicente Luque vs. Belal Muhammad

Uriah Hall vs. Andre Muniz

Lina Länsberg vs. Pannie Kianzad

Elizeu Zaleski Dos Santos vs. Mounir Lazzez

Miguel Baeza vs. TBA



Drakkar Klose vs. Brandon Jenkins

Melsik Baghdasaryan vs. TJ Laramie

Chris Barnett vs. Martin Buday

Mayra Bueno Silva vs. Wu Yanan

Jesse Ronson vs. Rafa Garcia

Caio Borralho vs. Gadzhi Omargadzhiev

