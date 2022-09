Spectaculaire amateurpartij

De eerste keer dat ik Jarno zag vechten was tijdens een SHC evenement in België van organisator Benny Rogmans. Errens had op dat moment een record van 1-1 als prof, maar vocht tijdens dit evenement een amateurpartij. Ik weet niet waarom, maar Errens viel me al meteen op. Of het nu zijn walkout muziek was of dat hij net als ik ook uit Limburg komt, geen idee.

Hij nam het op tegen Steve Frie. Ik zat naast de ouders van Frie die heel zenuwachtig waren. De hele tribune waar ik op zat juichte voor Frie toen hij de zaal binnenkwam. Dit draaide echter compleet om na vijf seconden in de partij. Frie had voor de partij wel een ‘touch gloves’ gedaan met Errens uit respect, maar tijdens de start van de partij toen Errens zijn arm uitstak dit nog eens te doen viel Frie hem gelijk aan. Het kwam hem op een ongelooflijk fluitconcert te staan van het publiek.

SHC

Errens wist Frie met een schitterende heupworp naar het canvas te smijten. Het publiek, dat eerder nog zo enthousiast reageerde op Frie, ging uit hun dak. Errens besliste de partij na iets meer dan een minuut via een Arm-Triangle Choke submission. De hele tribune ging uit zijn dak. Ik had wel te doen met de ouders van Frie. Dit was eigenlijk mijn eerste ervaring met Errens.

Hyram Rodriguez rivaliteit

Een jaar later en vier overwinningen verder keerde Errens terug bij de SHC organisatie. Ditmaal zat ik niet op de tribune, maar werkte ik voor MMA DNA aan dit evenement. Errens zou voor de titel vechten tegen Jasper Wiersma. De partij kwam op losse schroeven te staan toen Wiersma af moest zeggen 48 uur voor aanvang van het gevecht. De SHC organisatie die altijd mooie evenementen organiseerde kwam in actie en wist MMA veteraan Hyram Rodriguez te strikken.

Taaie partij

Rodriguez vecht altijd en overal en krijgt wat mij betreft niet genoeg respect van de MMA community. De Antilliaanse Nederlander behaalde het streefgewicht en gaf Errens een van de moeilijkste partijen uit zijn carrière. De overwinning en titel gingen naar Errens. Dit tot ongeloof van Rodriguez die tegen mij zijn in een interview na afloop dat hij vond dat hij duidelijk gewonnen had en graag een rematch van Errens zou krijgen een jaar later.

Rematch

Errens was niet tevreden over zijn partij, maar was wel heel blij met zijn titel en vond dat hij genoeg had gedaan om de titel te winnen. Errens liet wel meteen weten dat hij een rematch tegen Rodriguez zag zitten en dat als de organisatie het kon regelen hij de rematch zou accepteren.

Titelverdediging

Zo gezegd, zo gedaan. Een jaar later stonden de twee rivalen opnieuw tegenover elkaar in België voor de SHC vedergewicht titel. Ditmaal vocht Errens een stuk beter en won hij overtuigend via unanimous decision. Na afloop liet Rodriguez weten dat hij vond dat Errens erg was gegroeid en ditmaal terecht van hem had gewonnen. Daarmee was de rivaliteit ook ten einde.

Duitsland

Errens keerde niet meer terug bij de SHC organisatie en tekende voor meerdere gevechten bij de organisaties van de Duitser Isa Topal. Errens wist zich met snelle finishes en attractieve partijen in Duitsland in de kijker te spelen bij de NFC organisatie (een van de betere organisaties in Duitsland).

Hoogtepunt

Errens won uiteindelijk vorig jaar de titel door de sterke Max Coga via knockout in de eerste ronde te verslaan. Errens liet vervolgens aan mij weten dat hij verwachtte nog wel een paar keer de titel te moeten verdedigen alvorens hij zijn droom, tekenen bij de UFC, kon najagen.

Team Thriving

Trainer Ben Boekee die zelf een zeer verdienstelijk MMA-vechter was zei altijd al tegen me dat Jarno een speciaal talent was en hij er alle vertrouwen in had dat hij snel bij de UFC zou tekenen. Errens verloor vervolgens weliswaar de titel, maar wist in zijn meest recente partij vooruitgang te laten zien en won van Alisher Abdullaev via unanimous decision. Nu krijgt hij op short notice zijn kans in de UFC. De droom die hij al had toen hij een aantal jaren geleden zijn MMA carrière startte.

Arne Boekee, Jarno Errens, Ben Boekee en Jonah Rohi na het winnen van de titel tegen Max Coga (Photo credits: NFC) Foto: Other Agency

UFC-debuut

Ik vind het fantastisch voor Errens dat hij deze kans krijgt en het is uiteraard extra leuk voor mij dat ik zijn carrière bijna vanaf het begin tot nu heb kunnen zien. Errens heeft een ongelooflijke groei gemaakt in het MMA en laten we met zijn allen hopen dat hij voor Nederland, maar vooral voor hemzelf dat hij een goede indruk kan achterlaten zaterdag en de overwinning mee terug naar Hulsberg kan nemen.

UFC Paris | "Ik wil een vechter zijn waar heel Nederland trots op is" - Jarno Errens

Jarno is een van de meest sympathieke mensen die ik ben tegengekomen in de sport en heeft een hele grote gunfactor bij mij.

