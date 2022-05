Keuzes

Na afloop vertelde Rakić dat hij drie weken geleden tijdens een training ook issues met z’n knie had, maar toch besloot om te vechten tegen de voormalige UFC lichtzwaargewicht kampioen Blachowicz.

UFC Vegas 54 | Een anticlimax tijdens het main event. Rakic raakt geblesseerd aan zijn knie.

Revalidatie

Ik kan natuurlijk niet in het hoofd van Rakić kijken, maar achteraf gezien was het verstandig geweest om niet in actie te komen. Hij heeft deze wedstrijd verloren en daardoor is een titelgevecht heel ver weg. Ook kan hij de bestaande blessure verergerd hebben, waardoor hij nog langer moet revalideren.

Het moment van de partij. Rakic kan niet verder in verband met een knieblessure. Foto: Getty Images

Salaris

In de UFC verdien je alleen geld als je vecht, dat zou voor de Oostenrijker de overweging geweest kunnen zijn om toch in de Octagon te stappen. De rekeningen blijven natuurlijk komen en ook heeft hij geïnvesteerd in een trainingskamp van twee maanden, dat geld ben je kwijt. Ook zijn UFC-vechters niet de best betaalde sporters ter wereld, dus je moet regelmatig vechten om een fatsoenlijk salaris te ontvangen. Daarom staan UFC-vechters regelmatig in de Octagon terwijl ze niet 100% fit zijn.

Dana White met voormalig UFC eigenaren Frank Fertitta III en Lorenzo Fertitta. Rechts de huidige eigenaar en Endeavor CEO Ari Emanuel Foto: Getty Images

Druk

In een teamsport heb je een gegarandeerd salaris en kun je tegen een trainer zeggen dat je niet fit bent. Dan kun je een minder belangrijke wedstrijd laten schieten of begin je op de bank. In de UFC is elke wedstijd er één om de prijzen, het is altijd een finale met verregaande consequenties voor je carrière. Daar kan ik over meepraten.

Aleksandar Rakic met zijn team Foto: Getty Images

Eigen ervaring

Ook ik heb in de Octagon gestaan terwijl het eigenlijk niet verstandig was. In de weken voorafgaand aan m’n gevecht tegen Mark Hunt in Japan was ik van te voren erg ziek. Toch willen vechters vechten en dat was voor mij niet anders, het is heel moeilijk om een wedstrijd af te zeggen. Kijk naar Michael Bisping die jaren met één oog heeft gevochten.

Mark Hunt verslaat Stefan Struve via knockout Foto: Getty Images

Had ik achteraf gezien de partij in Japan maar afgezegd want Mark Hunt brak m’n kaak en daar heb ik door allerlei complicaties nog maanden last van gehad.

