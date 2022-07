Eenvoudig

Afgelopen weekend rekende Israel Adesanya op eenvoudige wijze af met de volstrekt kansloze Jared Cannonier. Het was geen indrukwekkend optreden van de kampioen. Hij vocht vijf rondes op z’n dooie akkertje tegen Cannonier, die simpelweg niet goed genoeg is om het 'The Last Stylebender' ook maar enigszins moeilijk te maken. De wedstrijd was zo saai dat de fans in de vijfde ronde richting de uitgangen van de T-Mobile Arena liepen. Da’s een slecht teken.

Ad

UFC UFC Vegas 58 | Spektakel verwacht tijdens 'Battle of the Rafaels' in Las Vegas (Preview) 14 UUR GELEDEN

Teleurstellend

De laatste drie gevechten van Adesanya waren teleurstellend voor de fans. Zijn tegenstanders zijn niet bij machte om er een spannende en enerverende partij van te maken. Ondertussen heeft Adesanya mede door deze partijen ook nog eens het op twee na laagste finish percentage van alle UFC kampioenen, een statistiek die niet hoort bij iemand met zijn kunde en creativiteit.

UFC 276 | Zakelijke Adesanya verslaat Cannonier

Er gloort hoop aan de horizon

Maar er gloort hoop aan de horizon van de middengewicht divisie. Z’n naam is: Alex Pereira. De Braziliaan sloeg Sean Stickland eerder op de avond op gruwelijke wijze knock-out en is nu de nummer één uitdager. Daarbij moet gezegd worden dat Stickland het domste game plan aller tijden hanteerde: kickboksen met een kickbokser van wereldklasse. Recht tegenover knock-out machine Pereira staan zonder enige vorm van bewegelijkheid heeft enorme consequenties, dat heeft Strickland aan den lijve ondervonden.

De staredown tussen Sean Strickland & Alex Pereira na afloop van de persconferentie Foto: Getty Images

'Po Atan'

Alex 'Po Atan' Pereira maakte naam in GLORY Kickboxing en won daar de middengewicht en lichtzwaargewicht titels door alles en iedereen te slopen. Z’n definitieve transitie naar het MMA verloopt tot nu toe erg goed, na drie wedstrijden bij de UFC heeft hij al een titelgevecht verdient. Er zitten nog genoeg gaten in z’n spel. Maar het gebrek aan ervaring, worstel- en grapplevaardigheden compenseert hij door z’n onwaarschijnlijk harde en precieze stoten, Ook z’n knieën zijn bijzonder gevaarlijk.

Geheime wapen

Uiteraard heeft hij ook een 'geheim wapen' die hem enorm helpt om deze gaten op te vullen: Glover Teixeira. De voormalige UFC lichtgewicht kampioen gaf zelf ook aan enorm geprofiteerd te hebben van het trainen met Pereira de laatste jaren, mede daardoor wist hij beslag te leggen op het licht-zwaargewicht goud. Een veel betere partner dan Teixeira kan Pereira zich niet wensen, er zijn weinig mensen beter met takedowns tegen het hekwerk en het controleren van z’n opponent dan Teixeira.

Alex Pereira met naast hem in het midden Glover Teixeira Foto: Getty Images

Snelste weg

In 2016 en 2017 heeft Pereira twee keer gewonnen van Israel Adesanya in de kickboksring. Dat weten ze bij de UFC ook, daarom hebben ze de Braziliaan de snelste weg, afslag Sean Strickland, naar een titelgevecht tegen z’n grote rivaal gegeven. Er zijn verder ook geen uitdagers meer in de divisie, dus de aanwezigheid van Peireira is voor de UFC een groot geschenk.

UFC 276 | Pereira slaat Strickland knockout in de eerste ronde

Intrigerende strijd

Wat een intrigerende strijd gaat het worden tussen Adesanya en Pereira. Adesanya heeft niet wakker gelegen van zijn laatste drie tegenstanders, maar deze wedstrijd zal hem tot het uiterste prikkelen waardoor we hopelijk (en waarschijnlijk) weer de enorme klasse van Adesanya gaan zien. Niet alleen staat zijn titel op het spel maar ook z’n reputatie. Hij wil echt niet voor de derde keer verliezen van Pereira, maar die kans is wel degelijk aanwezig. Pereira is erg lang, heeft een enorme reach en heeft aan één voltreffer voldoende om Adesanya naar een andere dimensie te slaan.

Dankzij Alex Pereira is de UFC middengewicht divisie weer interessant en ik durft wel te voorspellen dat Alex Pereira de volgende UFC middengewicht kampioen is.

UFC UFC 276 | Adesanya & Volkanovski behouden titels, Pereira verzekert zich van titelgevecht 03/07/2022 OM 13:20