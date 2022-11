Vooral in de zwaardere gewichtsklassen ligt de trend nu op kampioenen en top contenders met een achtergrond in 'staande' gevechtskunsten als Francis Ngannou, Ciryl Gane, Jiří Procházka, Israel Adesanya en nu Alex Pereira. Tijd voor Nederlandse UFC kampioenen hoor ik nu veel mensen roepen. Vanwege alle K1, GLORY, Enfusion en ONE titelhouders die ons land rijk is.

Bijleren

Iedere vechtsport is weer anders maar als jij door middel van je skillset kan bepalen waar het gevecht zich afspeelt dan heb je uiteraard de grootste kans de wedstrijd naar je toe te trekken. Eén ding is zeker, uit welke vechtsport je oorspronkelijk ook komt, je moet bijleren om echt succesvol te zijn in het MMA.

Ongenaakbaar

In nog maar z’n vierde UFC-gevecht verraste Alex Pereira vriend en vijand door de lange tijd ongenaakbaar geachte Israel Adesanya te verslaan. Wacht, laat ik dat anders formuleren: het licht uit de ogen te slaan. Pereira was qua stijl een erg lastige wedstrijd voor Adesanya.

Alex Pereira finisht Israel Adesanya in de vijfde ronde Foto: Getty Images

'The Last Stylebender' domineerde lange tijd een divisie waar niemand in het staande gevecht aan hem kon tippen en ook niemand de takedowns in huis had om het hem op de grond lastig te maken. Adesanya z’n laatste drie tegenstanders waren ook te voorzichtig om achter hem aan te gaan en hem onder druk te zetten. Dat is wat Pereira dus wel kan en ook deed.

Nu Rico Verhoeven nog

De laatste tijd is er een trend te zien dat meer en meer kickboksers de overstap naar MMA maken. Voormalig GLORY-sterren Yousri Belgaroui en Murthel Groenhart hebben de grote handschoenen inmiddels ingeruild voor de 'four ounce gloves'. Nu Rico Verhoeven nog… Ik denk dat hij het goed zou kunnen doen in de huidige zwaargewicht divisie, die op dit moment gedomineerd word door strikers als Francis Ngannou, Ciryl Gane en Tai Tuivasa.

Francis Ngannou en Rico Verhoeven Foto: Eurosport

Hij zou het wel weer erg lastig kunnen krijgen tegen een worstelaar als Curtis Blaydes en ook Stipe Miocic is een taaie kluif. Het is leuk om te fantaseren over dat soort match-ups en hoe ze zouden verlopen. Iedere kickbokser moet de transitie maken van het staande kickboksen naar het staande MMA en daarnaast is het grondwerk en worstelen een totaal nieuwe uitdaging, die de een beter ligt dat de ander.

Wakker geschud

De zege van 'Poatan' is hoe dan ook goed voor de inslaap gesuste middengewicht divisie, die niet overloopt van het talent. De boel is even flink wakker geschud, Adesanya had met alle contenders afgerekend, met sommige zelfs twee keer. Hij dacht opnieuw over een uitstapje naar het lichtzwaargewicht. Die plannen kunnen nu in de ijskast. Ik ben vooral benieuwd of Robert Whittaker het Pereira moeilijk kan gaan maken. Ook ben ik benieuwd naar Pereira z’n takedown verdediging. Op dit moment zijn er geen top contenders in de middengewicht divisie die fantastisch kunnen worstelen. maar dat kan snel veranderen als Khamzat Chimaev de stap omhoog maakt en de uit het worstelen overgekomen Bo Nickal zich als een raket door de ranglijst knokt.

De beste middengewicht aller tijden is nog steeds Anderson Silva Foto: Getty Images

Waarschijnlijk gaan we eerst een re-match krijgen tussen Adesanya en Pereira. Na zo’n lange en dominante periode als kampioen verdient Adesanya dat zeker, dus daar kan ik zeker mee leven. Ook vanwege de fantastische wedstrijd van afgelopen weekend en omdat Adesanya volgens de juryleden voorstond. Er zijn genoeg opties om de middengewicht divisie weer interessant te maken dankzij de overwinning van Alex Pereira, die nu als UFC middengewicht kampioen in de voetsporen treedt van nog steeds (sorry Adesanya) de beste middengewicht aller tijden: z’n landgenoot Anderson Silva.

