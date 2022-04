Masterclass

Afgelopen weekend maakte Alexander Volkanovski indruk tijdens z’n vedergewicht titelgevecht tegen Chan Sung Jung. De knokkende trots van Windang, Australië vocht een zo goed als perfecte wedstrijd tegen de taaie Zuid-Korean Zombie en won voor de eenentwintigste keer op rij. Ja je leest het goed eenentwintig overwinningen op rij, waarvan maar liefst elf in de UFC!

Statement gemaakt

De koning van de vedergewicht divisie Alexander Volkanovski Foto: Getty Images

Ik durf wel te stellen dat Volkanovski een statement heeft gemaakt. Dat moest natuurlijk ook tegen iemand als 'The Korean Zombie', een hele goede vechter maar niet de absolute wereldtop. Maar dan nog, het optreden van Alexander the Great was van grote klasse: ik heb zelden iemand zo’n gruwelijk pak slaag zien uitdelen in de Octagon. Alles wat hij doet is berekenend en wordt perfect uitgevoerd.

Medelijden met 'The Korean Zombie'

Na verloop van tijd kreeg ik zelfs een beetje medelijden met 'The Korean Zombie', een man die als de beste kan incasseren en z’n reputatie in Jacksonville, Florida ook meer dan waar maakte. Volkanovski vroeg zichzelf tijdens de partij ook af of het niet gestopt moest worden. Hij vroeg zijn tegenstander zelfs of hij de vierde ronde nog wel in wilde gaan. Toen Jung hiermee instemde had Volkanovski uiteraard geen andere keuze dan het karwei meedogenloos af te maken.

Gered door de scheidsrechter

Een gebroken Korean Zombie na afloop van de partij tegen Volkanovski Foto: Getty Images

Gelukkig greep scheidsrechter Herb Dean vlak na het begin van de vierde ronde in. Hij had genoeg gezien en de scheidsrechter, die de laatste tijd regelmatig wordt bekritiseerd vanwege een aantal discutabele beslissingen, nam de Zuid-Koreaan tegen zichzelf in bescherming. Het had wat mij betreft nog wel iets eerder gemogen, maar in een titelgevecht wil je de atleten net iets meer de kans geven om zich terug te knokken, maar dat zat er simpelweg niet in tegen de methodische sloper Alexander Volkanovski die nog wel tien rondes had kunnen vechten.

Chimaev is de real deal

Dan nog even dit: natuurlijk kan ik het niet, niet over Khamzat Chimaev en Gilbert Burns hebben. Het 27-jarige Zweeds-Tsjetsjeense fenomeen heeft veel twijfels weggenomen en is een absolute topvechter. Wat een knokpartij was dat tegen Gilbert Burns. Respect voor beide vechters, die werkelijk alles gaven.

Ik hoop en denk dat Chimaev gaat groeien van deze partij, want ondanks dat hij gewonnen heeft van een absolute wereldtopper liet Burns hem ook duidelijk voelen dat hij geen Superman is, zoals Chimaev zelf graag doet voorkomen. Hij had verwacht eenvoudiger door Burns heen te lopen maar dat liep net even iets anders als verwacht.

Gilbert Burns en Khamzat Chimaev tonen respect na afloop van de partij Foto: Getty Images

Eén van de vraagtekens was of Chimaev met tegenslagen, lees een stomp in z’n gezicht, in de Octagon kon omgaan. Nou, dat kan hij. Hij gaat met een zwaar bevochten zege in de pocket naar huis en mag zich klaar maken voor Colby Covington. Een partij die hem volgens mij een stuk beter ligt dan Burns. Ik kan in ieder geval niet wachten op dit spektakel, dat ruim voor aanvang van de eerste ronde zal losbarsten met de nodige trashtalk over en weer.

