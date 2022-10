Unieke tegenstander

Het interessante aan deze wedstrijd is dat Charles Oliveira nog nooit heeft gevochten tegen een type als Makhachev. Natuurlijk hij heeft tegen hele goede worstelaars gestaan, maar de man uit Dagestan is een pure worstelaar en grappler van een ongekend hoog niveau. Hierdoor is het dus ook een totaal andere match-up dan de laatste drie wedstrijden van Oliveira tegen Justin Gaethje, Dustin Poirier en Michael Chandler.

Islam Makhachev wil de belt terugbrengen naar Dagestan Foto: Getty Images

Grondspel

Voor mij is de belangrijkste vraag: wat is zaterdag de strategie van de man uit São Paulo, Brazilië? Oliveira heeft gezegd dat hij niet bang is voor de takedowns van Makhachev omdat hij hem in het grondgevecht kan neutraliseren met z’n Braziliaans jiu-jitsu-vaardigheden (zwarte band, derde dan). Makhachev is echter buitengewoon dominant als hij z’n opponenten naar het canvas trekt en gaat niet lekker in de guard van Oliveira zitten wachten tot hij zijn submission arsenaal op hem af gaat vuren. Ik ben heel erg benieuwd of Makhachev tegen Oliveira ook zo dominant op de grond kan zijn.

UFC 274 | Charles Oliveira finisht Justin Gaethje in de eerste ronde!!

Gameplan

Staand is 'Do Bronx' ontzettend gegroeid en veel beter dan Makhachev, wat mij betreft zou dat het gameplan van Oliveira moeten zijn: het gevecht staand houden. Zeker omdat Makhachev z’n striking bijzonder matig is. Oliveira is bovendien erg sterk in de clinch met z’n knieën, maar een clinch met Makhachev is weer een hele andere clinch dan tegen z’n recente tegenstanders. Makhachev haalt zijn tegenstanders constant uit balans en dreigt met worpen en beenvegen waardoor het heel lastig wordt om schade aan te brengen in deze clinchsituaties.

Een uitbundige Charles Oliveira viert zijn overwinning tegen Justin Gaethje Foto: Getty Images

Kwaliteit van tegenstanders

Het is echt een fascinerende match-up die heel lastig is te voorspellen. Wat mijns inziens nog wel meespeelt is dat Oliveira tegen betere tegenstanders heeft gestaan, hij rekende af met de crème de la crème van de lichtgewicht divisie: Justin Gaethje, Dustin Poirier en Michael Chandler. De laatste drie zeges van Makhachev waren tegen Bobby Green, Dan Hooker en Thiago Moisés, dat zijn gerespecteerde atleten, maar niet de absolute wereldtop. Dit is dus een hele goede test om te zien waar Makhachev, die al tien wedstrijden op rij ongeslagen is, staat in de lichtgewicht divisie.

Islam Makhachev (3e van rechtsboven) met zijn team Foto: Getty Images

