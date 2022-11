Risico

Ik moet het woord oneerlijk iets nuanceren, want Rodriguez heeft in de UFC APEX verloren en daar was wat mij betreft niet over te discussiëren, ook al vond Rodriguez zelf dat de scheidsrechter de wedstrijd te snel stopte. Zoals mijn coach Bob Schrijber wel eens zei (lees: zo hard schreeuwde dat ze het in Melbourne, Australië ook hoorden): je moet een risicootje nemen.

Ad

Zegereeks

UFC UFC 281 | Clash van het jaar tussen Adesanya en Pereira live op discovery+ 11 UUR GELEDEN

Nou, dat deed Marina Rodriguez door het op te nemen tegen Amanda Lemos, die niet bepaald bekend staat om haar delicate manier van doen in de Octagon. Lemos heeft heel veel power, iets wat al meerdere tegenstanders hebben ondervonden in de Octagon. Rodriguez was aan een mooie zegereeks bezig en had vier wedstrijden op rij gewonnen na een split decision nederlaag tegen de huidige kampioen, tevens het enige verlies in haar negentien wedstrijden tot dit weekend.

Amanda Lemos finisht Marina Rodriguez Foto: Getty Images

De Braziliaanse was de nummer één uitdager in het strogewicht, zeker omdat de favoriet van het UFC-management Mackenzie Dern in oktober verloor van Yan Xiaonan.

Flinke klus

Als Marina Rodriguez dit weekend niet had gevochten dan zou zij het volgend jaar hoogstwaarschijnlijk opnemen tegen de winnaar van Carla Esparza of Zhang Weili, die elkaar dit weekend treffen in Madison Square Garden. Nu kan Marina Rodriguez weer opnieuw beginnen aan de lange reis naar de top en op 35-jarige leeftijd is dat een flinke klus.

Op handen gedragen

Maar het is ook wat deze sport zo mooi maakt. Kijk bijvoorbeeld naar Michael Bisping, tegenwoordig op handen gedragen, opgenomen in de UFC Hall of Fame en dat allemaal omdat hij Luke Rockhold knock-out sloeg tijdens UFC 199 in Los Angeles. Bisping was een middenmoter die won van vechters onder hem op de ranglijst, maar elke keer te kort kwam tegen de wereldtoppers.

Michael Bisping Foto: Getty Images

Tot hij met maar twee weken voorbereidingstijd zonder training een wereldtitelgevecht kreeg aangeboden tegen Luke Rockhold. De van zelfvertrouwen overlopende Rockhold leek lang kampioen te blijven en had niet lang daarvoor Bisping nog ongenadig hard afgedroogd. Voor Bisping veranderde alles die avond.

Veerkracht

Volhouden is het devies, hoe moeilijk het soms ook kan zijn om de moed erin te houden en de blik op het ultieme doel. Als Marina Rodriguez veerkracht kan tonen en blijft knokken zou een titelgevecht eind volgend jaar zomaar een optie kunnen zijn. Hiervoor hoeft ze alleen maar even naar het record van haar tegenstander van afgelopen weekend te kijken, want voor het groene W’tje van afgelopen weekend staat een rode L tegen Jessica Andrade.

Amanda Lemos viert de overwinning met haar team Foto: Getty Images

Een aantal maanden later ziet de wereld er heel anders uit voor Amanda Lemos en mag ze zich volgend jaar misschien wel opmaken voor een titelgevecht.

UFC UFC 281 | Sit-Down interviews met de hoofdrolspelers dit weekend in New York EEN DAG GELEDEN