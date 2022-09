José Aldo past voor mij in een rijtje met bijvoorbeeld Fedor Emelianenko, Wanderlei Silva, Antônio Rodrigo Nogueira en Chuck Liddell. Iconen die de sport ieder op een eigen manier groter hebben gemaakt. Namen waarvan je weet dat je ze gaat missen.

MMA-legende José Aldo stopt ermee Foto: Getty Images

Geen iconisch afscheid

Het hoe en waarom is me niet helemaal duidelijk, maar met nog één gevecht op z’n UFC-contract is het opvallend dat de UFC Aldo uit z’n contract laat. Aldo is onlangs vader geworden en z’n coach vertelde de media ook al dat hij hem had aangeraden om er mee te stoppen. Maar omdat hij in Brazilië een enorme publiekstrekker is en hij nog maar één wedstrijd op z’n contract had was één + één voor mij twee, oftewel ik verheugde me op een iconisch afscheid in Rio, nog één keer met vuur de Octagon in. Ook omdat z’n laatste partij helaas geen spektakelstuk was.

Het legendarische moment met Aldo en de Braziliaanse fans na zijn overwinning tegen Chad Mendes Foto: Getty Images

Weergaloze striker

Aldo is één van de beste vedergewicht vechters aller tijden en heeft bijzonder veel voor de sport betekend, zeker voor de lichtere gewichtsklassen. Van mei 2005 tot die pijnlijke avond in december 2015 was Aldo onaantastbaar en sloeg hij de ene na andere tegenstander knock-out of overklaste ze vijfentwintig minuten lang. Een weergaloze striker met bizar harde low-kicks die naam maakte in de WEC en later in de UFC. Jarenlang leek hij niet te stoppen maar de tijd staat niet stil, helemaal niet in het MMA, de meest onvergeeflijke sport die er is. Na Aldo kwamen Conor McGregor, Max Holloway en nu Alexander Volkanovski. De dagen dat José Aldo de absolute nummer één was zijn nu slechts mooie herinneringen.

Immense Druk

Na het verlies tegen Conor McGregor kwam helaas de klad er in en verloor Aldo vijf van zijn volgende acht partijen. In de partij tegen McGregor was Aldo zichzelf niet. Door de immense druk die op deze partij stond, vakkundig gecreëerd door McGregor werd hij in 13 seconden onttroont door de Ier. Het magische en onoverwinnelijke was er af bij Aldo en tegenstanders roken bloed. Vergelijkbaar met toen Fedor verloor van Fabrício Werdum en daarna direct nog een aantal keer het onderspit moest delven. Het moet mentaal ook erg lastig zijn om verlies een plek te geven als je dit normaal nooit doet. Zeker als de hele wereld meekijkt en iedereen een mening over je heeft.

De staredown tussen Jose Aldo en Conor McGregor Foto: Getty Images

Zuur

Waar het voor andere lang regerende kampioenen bijna normaal was om meteen een rematch te krijgen was hier voor Aldo geen sprake van. Dat moet nog steeds ontzettend zuur zijn voor Aldo, zeker omdat Conor die kans wel kreeg tegen Nate Diaz. De zege tegen Aldo was een volgende stap in de takeover van McGregor en de Ier ging gelijk door naar een lichtgewicht titelgevecht. In tegenstelling tot Aldo heeft McGregor de vedergewicht titel nooit verdedigt, dit is voor mij ook zeker een reden dat Aldo een treetje hoger staat dan McGregor op mijn podium van beste vedergewichten.

Waar doe ik het nog voor?

Aldo z’n laatste wedstrijd tegen Merab Dvalishvili was geen succes, dat heeft voor een groot deel ook te maken met hoe Dvalishvili de partij benaderde en vocht. Maar het heeft Aldo waarschijnlijk aan het denken gezet. Waar doe ik het nog voor? Een titel zit er niet meer in en dan zou alleen het geld nog een motivatie zijn. Daarnaast wil je niet eindigen als een washup in de Octagon, een stepping stone voor opkomende vechters die je sporttas nog niet eens zouden mogen dragen en een aantal jaar geleden never nooit niet van je hadden gewonnen.

Het is blijkbaar mooi geweest, het was een prachtige carrière. José bedankt voor de herinneringen.

